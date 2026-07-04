Ajker Patrika
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ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁওয়ে ট্রেনের ধাক্কায় পা বিচ্ছিন্ন হয়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁওয়ে ট্রেনের ধাক্কায় পা বিচ্ছিন্ন হয়ে বৃদ্ধার মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁওয়ের রুহিয়া উপজেলায় রেললাইন পার হতে গিয়ে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় হবিজান বেগম (৭০) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দুপুরে উপজেলার রুহিয়া রেলস্টেশন এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হবিজান বেগম উপজেলার ঘনিমহেশপুর প্রধানপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ উদ্দীনের স্ত্রী।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, পঞ্চগড় থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা আন্তনগর ‘পঞ্চগড় এক্সপ্রেস’ ট্রেনটি রুহিয়া রেলস্টেশন অতিক্রম করছিল। এ সময় হবিজান বেগম রেললাইন পার হওয়ার চেষ্টা করলে ট্রেনের সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লাগে। এতে হবিজান বেগম লাইনের পাশে ছিটকে পড়েন। ট্রেনের প্রচণ্ড আঘাতে তাঁর একটি পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ও পরিবারের সদস্যরা তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে দ্রুত ঠাকুরগাঁও ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

রুহিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বদিউজ্জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ট্রেনের ধাক্কায় ওই বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। রেলওয়ে পুলিশ মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছে। আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর মরদেহটি দাফনের জন্য পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

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