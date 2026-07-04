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শাহজালাল বিমানবন্দর এলাকা থেকে ৮২ জন আটক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৪ জুলাই ২০২৬, ২১: ৫৪
শাহজালাল বিমানবন্দর এলাকা থেকে ৮২ জন আটক
আটক ব্যক্তিরা। ছবি: ডিএমপি

রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকা থেকে ভবঘুরে, ভিক্ষুক, মাদকাসক্ত এবং বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ৮২ জনকে আটক করেছে বিমানবন্দর থানা-পুলিশ।

আজ শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শনিবার ভোর ৫টা থেকে বিমানবন্দর গোলচত্বর, বিআরটিএ স্টেশন, বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন এলাকা, পুলিশ বক্সের আশপাশ, বিমানবন্দরের প্রবেশপথ, ভিভিআইপি ও ভিআইপি সড়কসহ আশপাশের এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ৫৮ পথশিশু ও মাদকাসক্ত এবং বিভিন্ন অপরাধে জড়িত আরও ২৪ জনকে আটক করা হয়। সব মিলিয়ে ৮২ জনকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিমানবন্দর থানা সূত্র জানায়, বিমানবন্দর এলাকার নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ভবঘুরে, ভিক্ষুক ও মাদকাসক্তদের সেখানে অবস্থান করতে দেওয়া হবে না। এই লক্ষ্যে পুলিশের নিয়মিত টহল ও নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলেও জানানো হয়।

এ ছাড়া আটক শিশুদের সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ‘শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার’ মাধ্যমে শিশু আইন, ২০১৩ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলারাজধানীঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
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