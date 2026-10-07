Ajker Patrika
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ঠাকুরগাঁও

তিন দিন পর পুকুরে মিলল নিখোঁজ তরুণীর লাশ, অভিযোগ নেই ভাইয়ের

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
তিন দিন পর পুকুরে মিলল নিখোঁজ তরুণীর লাশ, অভিযোগ নেই ভাইয়ের

ঠাকুরগাঁওয়ের ভুল্লীতে নিখোঁজ হওয়ার তিন দিন পর মর্জিনা খাতুন (২৯) নামের এক তরুণীর মরদেহ পুকুর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার সাসলা পিয়ালা এলাকার একটি স্থানীয় পুকুর থেকে তাঁর মরদেহ ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ ও স্থানীয়রা।

নিহত মর্জিনা খাতুন সাসলা পিয়ালা এলাকার মো. আব্দুল কুদ্দুছ ও মাজেদা খাতুনের মেয়ে।

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ৪ অক্টোবর (রোববার) বিকেলে মর্জিনা নিখোঁজ হন। স্বজনেরা বিভিন্ন স্থানে সন্ধান চালিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর মঙ্গলবার তাঁর বড় ভাই আব্দুল মান্নান ভুল্লী থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন।

বুধবার দুপুরে স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে পরিবারের সদস্য ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পুকুর থেকে মর্জিনার মরদেহ উদ্ধার করে।

নিহতের ভাই আব্দুল মান্নান বলেন, ‘আমার ছোট বোন মর্জিনা ছোটবেলা থেকেই মৃগীরোগে আক্রান্ত ছিল। প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ত। কীভাবে সে পুকুরে পড়েছে, আমরা জানি না। এ ঘটনায় আমাদের পরিবারের কারও কোনো অভিযোগ বা সন্দেহ নেই।’

ভুল্লী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূর আলম সিদ্দিকী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ উদ্ধারের পর প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।

বিষয়:

নিখোঁজঠাকুরগাঁওমরদেহজেলার খবররংপুর বিভাগ
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