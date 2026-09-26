Ajker Patrika
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ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল দুজনের, তরুণের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
ঠাকুরগাঁওয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল দুজনের, তরুণের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় পৃথক দুটি সড়ক দুর্ঘটনায় দুজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া একই উপজেলায় এক তরুণের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার রাত থেকে আজ শনিবার দুপুর পর্যন্ত সময়ে এসব ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন সদর উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নের পূর্ব পারপূগী গ্রামের সাদেকুল ইসলাম (৪৯) ও রানীশংকৈল উপজেলার আলশিয়া গ্রামের মোজাফ্ফর আলী (৭৪)।

পুলিশ ও এজাহার সূত্রে জানা গেছে, আজ শনিবার দুপুরে সদর উপজেলার রহিমানপুর ইউনিয়নের মাদারগঞ্জ গরুর হাটের সামনে সড়ক পার হচ্ছিলেন সাদেকুল ইসলাম। এ সময় শিবগঞ্জ থেকে ঠাকুরগাঁওগামী একটি অটোরিকশা তাঁকে ধাক্কা দেয়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হলে দুপুর দুইটার দিকে তিনি মারা যান। এ ঘটনায় তাঁর ছেলে রায়হান আলী থানায় মামলা করেছেন।

এর আগে গতকাল শুক্রবার রাতে ঠাকুরগাঁও-বালিয়াডাঙ্গী আঞ্চলিক মহাসড়কের দেবাডাঙ্গী লক্ষ্মীপুর বাজার এলাকায় লেগুনার সঙ্গে একটি ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। এতে লেগুনার যাত্রী মোজাফ্ফর আলী (৭৪) গুরুতর আহত হন। প্রথমে ঠাকুরগাঁও ও পরে দিনাজপুরের হাসপাতালে নেওয়া হলে আজ ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় তাঁর ছেলে হজরত আলী মামলা করেছেন।

অন্যদিকে আজ বেলা পৌনে ১২টার দিকে সদর উপজেলার গড়েয়া ইউনিয়নের আরাজী মাটিগাড়া গ্রামে প্রতীক চন্দ্র রায় (২১) নামের এক তরুণের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরিবারের সদস্যদের ভাষ্য, তিনি দীর্ঘদিন ধরে মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। এ ঘটনায় তাঁর চাচা রমেশ চন্দ্র রায় থানায় অপমৃত্যুর সংবাদ দিয়েছেন।

সদর থানার ওসি শাহজাহান আলী বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যুর ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা হয়েছে। অটোরিকশা ও ট্রাকের চালকদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে। তরুণের মৃত্যুর ঘটনায়ও আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওদুর্ঘটনানিহতসড়ক দুর্ঘটনাঠাকুরগাঁও সদরজেলার খবররংপুর বিভাগ
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