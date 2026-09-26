Ajker Patrika
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কুষ্টিয়া

দৌলতপুরে রাস্তার পাশ থেকে তাজা ককটেল উদ্ধার

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি
দৌলতপুরে রাস্তার পাশ থেকে তাজা ককটেল উদ্ধার
উদ্ধার করা ককটেল। ছবি: সংগৃহীত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের সিরাজনগর এলাকা থেকে একটি তাজা ককটেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সকাল ৮টার দিকে সিরাজনগর এলাকার একটি পাকা রাস্তার পাশ থেকে ককটেলটি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালের দিকে রাস্তার পাশে লাল স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো একটি সন্দেহজনক বস্তু দেখতে পান স্থানীয়রা। বিষয়টি দৌলতপুর থানা-পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সেটি উদ্ধার করে।

স্থানীয় বাসিন্দা মতিউর রহমান বলেন, ‘আমার বাড়ির পাশের পাকা রাস্তায় লাল স্কচটেপে মোড়ানো বস্তুটি দেখে সন্দেহ হয়। পরে পুলিশে খবর দিলে তারা এসে এটি উদ্ধার করে।’

এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান জানান, সিরাজনগর এলাকা থেকে একটি অবিস্ফোরিত তাজা ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। কারা এবং কী উদ্দেশে এটি সেখানে রেখেছিল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

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