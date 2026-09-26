দিঘলিয়ায় হত্যাসহ একাধিক মামলার আসামি ‘বেজি’ আলামিন গ্রেপ্তার

খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং হত্যাসহ একাধিক মামলার আসামি আলামিন ওরফে বেজি আলামিনকে (২৯) গ্রেপ্তার করেছে খুলনা জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।
গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে নগরীর খালিশপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার আলামিন দিঘলিয়ার ফরমায়েসখানা এলাকার মৃত আব্দুস সালামের ছেলে।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলা ডিবি পুলিশের একটি দল খালিশপুরে অভিযান চালায়। সেখান থেকে সন্ত্রাসী আলামিনকে গ্রেপ্তারের পর দিঘলিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়।
দিঘলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানোয়ার হোসাইন মাসুম বলেন, ‘গ্রেপ্তার আলামিন তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী। তাঁর বিরুদ্ধে দুটি হত্যা, একটি দস্যুতা ও একটি সাধারণ মামলা রয়েছে।’
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