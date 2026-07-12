ঠাকুরগাঁওয়ে আত্মহত্যার প্ররোচনার মামলায় বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গীতে মেয়েকে জোর করে তুলে নিয়ে বিয়ে এবং অপমানে বাবার আত্মহত্যার প্ররোচনার মামলার ২ নম্বর আসামি বিএনপি নেতা ফরহাদ ওরফে কোম্পানিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে দিনাজপুর র্যাব-১৩-এর সহযোগিতায় বালিয়াডাঙ্গী থানা-পুলিশ তাঁকে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার ভেলাজান এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। আজ রোববার দুপুরে তাঁকে ঠাকুরগাঁও আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বালিয়াডাঙ্গী থানার ওসি বুলবুল ইসলাম।
গ্রেপ্তার হওয়া ফরহাদ ওরফে কোম্পানি (৪০) দুওসুও ইউনিয়ন বিএনপির দপ্তর সম্পাদক। তিনি একই ইউনিয়নের মহিষমারী গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে।
পুলিশ জানায়, মহিষমারী গ্রামের ব্যবসায়ী আবুল কাসেমের অষ্টম শ্রেণিপড়ুয়া মেয়েকে জোর করে তুলে নিয়ে বিয়ে করেন ফরহাদের ভাই সাইফুল ইসলাম। পরে বিষয়টি জানতে পেরে আবুল কাসেম মেয়েকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।
পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, এ ঘটনা জানতে পেরে সাইফুল ইসলাম ও তার ভাই বিএনপি নেতা ফরহাদ ১ জুলাই ওই ব্যবসায়ীকে বাড়ির বাইরে এনে শতাধিক লোকের সামনে মারধর করে এলাকা ছাড়া করেন। সামাজিক চাপ ও অপমান সহ্য করতে না পেরে চার দিন এলাকার বাইরে থাকার পর ০৫ জুলাই বেলা ১১টায় নিজ বাড়িতে আত্মহত্যা করেন ব্যবসায়ী আবুল কাসেম।
এ ঘটনায় ওই দিনই বালিয়াডাঙ্গী থানায় সাইফুল ইসলামকে প্রধান আসামি, তার ভাই ফরহাদকে ২ নম্বর আসামিসহ মোট ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন ব্যবসায়ীর স্ত্রী লাবণি আক্তার।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বালিয়াডাঙ্গী থানার উপপরিদর্শক আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, বাকি আসামিদের ধরতে পুলিশ নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে।
সাবেক স্পিকার ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকারের মৃত্যুর খবরে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ার নয়াবাড়ি গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। নেতাকর্মী ও এলাকাবাসীর দাবি, তাঁর মরদেহ যেন অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও তেঁতুলিয়ার নয়াবাড়ি গ্রামে আনা হয়। তবে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে তা সম্ভব হচ্ছে...৩ মিনিট আগে
রংপুর-ঢাকা মহাসড়কে বাসচাপায় আবুল কাশেম (৪৫) নামে এক মাদ্রাসা সুপার নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর চালককে আটক করা হলেও ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। পরে মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষুব্ধ জনতা দুর্ঘটনাকবলিত বাসে আগুন ধরিয়ে দেন...১৩ মিনিট আগে
ভোলার চরফ্যাশনে এইচএসসি পরীক্ষায় নকল ঠেকানোকে কেন্দ্র করে একটি কেন্দ্রে হামলা, ভাঙচুর ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১০ জন আহত হন। এ ঘটনায় চরফ্যাশন থানায় প্রায় ১০০ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা হয়েছে। এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা১৭ মিনিট আগে
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীর দনিয়া এলাকার একটি বাসায় শাহিদা বেগম (৬৮) নামে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বাসা থেকে স্বর্ণালংকার ও টাকা খোয়া গেছে বলে অভিযোগ করেছে পরিবার।২০ মিনিট আগে