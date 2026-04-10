Ajker Patrika
ঠাকুরগাঁও

দক্ষিণ আফ্রিকায় গুলিতে ঠাকুরগাঁওয়ের যুবক নিহত

ঠাকুরগাঁও ও রানীশংকৈল প্রতিনিধি
আপডেট : ১০ এপ্রিল ২০২৬, ১৮: ১৩
দক্ষিণ আফ্রিকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে নিহত সোহান। ছবি: সংগৃহীত

দক্ষিণ আফ্রিকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল উপজেলার এক যুবক নিহত হয়েছেন। তাঁর নাম সোহান (২১)। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জোহানেসবার্গ শহরের কাছে কতলেহং এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আজ শুক্রবার (১০ এপ্রিল) সকালে সোহানের মৃত্যুর খবর তাঁর বাড়িতে পৌঁছায়। সোহানের স্বজনেরা তাঁর মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন।

সোহান রাণীশংকৈলের কাশিপুর ইউনিয়নের চিকন মাটি গ্রামের দুলাল মিয়ার ছেলে। তিনি বাংলাদেশি মালিকানাধীন একটি দোকানে কর্মরত ছিলেন।

সোহানের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জোহানেসবার্গ শহরের কাছে কতলেহং এলাকায় লোডশেডিং হলে অন্ধকারের মধ্যে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী দোকানে ঢুকে সোহানকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। এতে তিনি গুরুতর আহত হন এবং হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মারা যান। দোকানমালিকের সঙ্গে পাশের এক সোমালি ব্যবসায়ীর পূর্ববিরোধের জেরে এ হামলা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

রাণীশংকৈল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আমানুল্লাহ আল বারী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ নিহতের বাড়িতে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছে। পরিবারকে সার্বিক সহযোগিতা করা হচ্ছে এবং মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

