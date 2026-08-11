Ajker Patrika
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ঠাকুরগাঁও

‘গ্যাস ট্যাবলেট খেয়েছি, আমাকে বাঁচাও’ বলা ব্যক্তির হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
‘গ্যাস ট্যাবলেট খেয়েছি, আমাকে বাঁচাও’ বলা ব্যক্তির হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

ঠাকুরগাঁওয়ে গ্যাস ট্যাবলেট খাওয়ার পর চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়ার পথে মহসিন আলী (৪১) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে দিনাজপুরে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

মহসিন আলী ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার চিলারং ইউনিয়নের বাঁশগাড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি ওই এলাকার সোলেমান আলীর ছেলে।

পুলিশ ও পরিবারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আজ সকালে মহসিন আলী গ্যাস ট্যাবলেট খান। বিষয়টি জানতে পেরে তাঁর জামাতা মাহাবুব হোসেন ও স্বজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে ঠাকুরগাঁও ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকেরা তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফান করেন। পরে স্বজনেরা তাঁকে মোটরসাইকেলে করে দিনাজপুরের দিকে নিয়ে যান। পথে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। পরে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

মাহাবুব হোসেনের ভাষ্য, বেলা দেড়টার দিকে তিনি জানতে পারেন, তাঁর শ্বশুর গ্যাস ট্যাবলেট খেয়েছেন। পরে বাড়ির পশ্চিম পাশের সড়কে গিয়ে তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পান। তখন মহসিন তাঁকে বলেন, ‘আমি গ্যাস ট্যাবলেট খেয়েছি, আমাকে বাঁচাও।’

ঠাকুরগাঁও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহজাহান আলী বলেন, ‘ইঁদুর মারার গ্যাস ট্যাবলেট খাওয়ার পর অসুস্থ হয়ে ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় খবর দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওনিহতহাসপাতালঠাকুরগাঁও সদরজেলার খবররংপুর বিভাগ
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