টাঙ্গাইল

উল্টে যাওয়া কাভার্ড ভ্যানের ডিজেল নিয়ে গেল স্থানীয়রা

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১২ মার্চ ২০২৬, ১২: ৫৩
টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলার শুভুল্যা সেতুর পশ্চিম পাশে একটি কাভার্ড ভ্যান উল্টে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এদিকে গাড়িটির জ্বালানি ট্যাংক থেকে রাস্তায় পড়তে থাকা ডিজেল বালতি, পলিথিনসহ বিভিন্ন পাত্রে তুলে নিয়ে যেতে দেখা গেছে স্থানীয় কয়েকজনকে।

আজ বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উত্তরাঞ্চলগামী সিরাজুল মোটরস নামের একটি কাভার্ড ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের ওপর আড়াআড়িভাবে উল্টে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে ভিড় করে। তাদের মধ্যে কয়েকজন তেলের ট্যাংক থেকে ঝরতে থাকা ডিজেল বালতি, পলিথিন ও বিভিন্ন পাত্রে সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনায় গাড়িটির সামনের অংশ সড়ক বিভাজকের ওপর উঠে যায় এবং সামনের দিক দুমড়েমুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার সময় কাভার্ড ভ্যানটির তেলের ট্যাংক মুচড়ে গিয়ে এক পাশে ছিদ্র হয়ে যায়। সেখান থেকে ডিজেল সড়কে পড়তে থাকে। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। দুর্ঘটনার পর চালক ও তাঁর সহকারী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান।

দুর্ঘটনার কারণে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ওই অংশ দিয়ে উত্তরাঞ্চলগামী যান চলাচল কিছু সময় বন্ধ থাকে। পরে যানবাহন সার্ভিস লেন দিয়ে চলাচল করলেও শুভুল্যা থেকে ইচাইল পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়।

মির্জাপুরের গোড়াই হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল সারওয়ার জানান, দুর্ঘটনাকবলিত কাভার্ড ভ্যানটি রেকার দিয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

বিষয়:

মির্জাপুরটাঙ্গাইলঢাকা বিভাগসেতু
