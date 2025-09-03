Ajker Patrika
> সারা দেশ

মির্জাপুরে ১০ দিন ধরে স্কুলছাত্র নিখোঁজ

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
নিখোঁজ সীমান্ত মিয়া। ছবি: সংগৃহীত
নিখোঁজ সীমান্ত মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে সীমান্ত মিয়া (১৩) নামের এক স্কুলছাত্র গত ১০ দিন ধরে নিখোঁজ। গত ২৪ আগস্ট বাড়ি থেকে অভিমান করে বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেনি সে। সীমান্ত মিয়া মির্জাপুর উপজেলার ইচাইল গ্রামের শাহ আলম মিয়ার ছেলে।

সীমান্তের দাদা মিরাজ মিয়া জানান, কুরনী জালাল উদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র সীমান্ত স্কুলে না গিয়ে মোবাইল নিয়ে সময় কাটায়। এ নিয়ে রাগারাগি করলে গত ২৪ আগস্ট সকাল ৬টার দিকে বাড়ি থেকে অভিমান করে বের হয়ে যায়। এরপর সে আর বাড়ি ফেরেনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও না পেয়ে আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) মির্জাপুর থানায় একটি অভিযোগ করা হয়েছে।

সীমান্ত মিয়ার গায়ের রং উজ্জল শ্যামলা, উচ্চতা ৪ ফুট, মুখমণ্ডল গোলাকার, পরনে ছিল হাফপ্যান্ট ও গেঞ্জি। কোনো সুহৃদয়বান ব্যক্তি সীমান্তের সন্ধান পেলে তার দাদা মিরাজ মিয়ার মোবাইল নম্বরে ০১৬১৮ ০৮৪৭৩৯, ০১৭২৬ ৫৬৬১৪৩ যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হয়েছে।

বিষয়:

মির্জাপুরসীমান্তনিখোঁজটাঙ্গাইলঢাকা বিভাগস্কুলছাত্রজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

সাতক্ষীরায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদ দুই সহযোগীসহ গ্রেপ্তার

সাতক্ষীরায় চিহ্নিত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদ দুই সহযোগীসহ গ্রেপ্তার

কালকিনিতে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

কালকিনিতে প্রবাসীর স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যা

মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত

মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে ট্রাকের ধাক্কায় অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনায় রাবি শিক্ষার্থী নিহত

সড়ক দুর্ঘটনায় রাবি শিক্ষার্থী নিহত