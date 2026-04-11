Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে রাস্তার পাশ থেকে নবজাতক উদ্ধার

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
টাঙ্গাইলে রাস্তার পাশ থেকে নবজাতক উদ্ধার
শিশুটি আপাতত স্থানীয় এক দম্পতির হেফাজতে আছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের সখীপুরে রাস্তার পাশ থেকে এক নবজাতককে উদ্ধার করেছে স্থানীয় লোকজন। আজ শনিবার ভোরে উপজেলার কাকড়াজান ইউনিয়নের তৈলধারা বারোমন্ডলীয়া এলাকা থেকে কন্যাশিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারের পর শিশুটিকে সখীপুর মা ও শিশু কেয়ার ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।  

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ফজরের নামাজ শেষে আব্দুস ছালাম (৫০) নামের এক মুসল্লি বাড়ি ফিরছিলেন। পথে হঠাৎ তিনি শিশুর কান্নার শব্দ শুনতে পান। পরে রাস্তার পাশের ঝোপঝাড়ের ভেতরে পাতলা কাঁথায় মোড়ানো নবজাতকটিকে দেখতে পান তিনি।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে স্থানীয় ইউপি সদস্য রুহুল আমিন বলেন, আপাতত শিশুটি স্থানীয় নিঃসন্তান দম্পতি ইব্রাহিম ও নার্গিসের হেফাজতে রয়েছে। ওই দম্পতি শিশুটিকে লালন-পালনের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে গেছেন। পরিত্যক্ত অবস্থায় নবজাতক কন্যাশিশুকে উদ্ধারের ঘটনায় পুরো এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মা ও শিশু কেয়ার ক্লিনিকের চিকিৎসক শামসুল আলম বলেন, শিশুটির শ্বাসকষ্ট ও ঠান্ডাজনিত সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে তাঁকে কুমুদিনী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মনসুর আহমেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রাস্তার পাশ থেকে নবজাতক উদ্ধারের বিষয়টি জেনেছি। শিশুটির চিকিৎসা চলমান রয়েছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

ইরানের জব্দ অর্থ ছাড়ে সম্মত যুক্তরাষ্ট্র: রয়টার্সের প্রতিবেদন

ক্ষমতা ছাড়ার আগে ‘গণক্ষমা’ করবেন ট্রাম্প!

অসুস্থ ত্রাণমন্ত্রীকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় নেওয়া হবে: সৈয়দপুর জেলা বিএনপি নেতা

বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় শরীরে এইচআইভি জীবাণু পুশ, তরুণীর আত্মহত্যা

ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল বেগ, ৫০০০ ডিগ্রি তাপ সহ্য করে যেভাবে নিরাপদে অবতরণ নভোচারীদের

স্কুল থেকে ছাত্রীকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধারের ঘটনায় ধর্ষণ মামলা, দপ্তরি গ্রেপ্তার

মানিকগঞ্জে মাদকবিরোধী অভিযানে বাধা: প্যানেল চেয়ারম্যানসহ গ্রেপ্তার ২

চিতলমারীতে বিশুদ্ধ পানির সংকটে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী

অসুস্থ ত্রাণমন্ত্রীকে নিয়ে ঢাকায় রওনা দিয়েছে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স