Ajker Patrika
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টাঙ্গাইল

এআই দিয়ে পর্নোচিত্র বানিয়ে সাবেক স্ত্রীকে ব্ল্যাকমেল, যুবক গ্রেপ্তার

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
এআই দিয়ে পর্নোচিত্র বানিয়ে সাবেক স্ত্রীকে ব্ল্যাকমেল, যুবক গ্রেপ্তার
অভিযুক্ত রাসেল রানাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের মধুপুরে সাবেক স্ত্রীর ছবি ব্যবহার করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি তৈরি করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে রাসেল রানা (২৭) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাতে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার নাদামপুর বাজারের একটি পোলট্রি খামারের স্টাফ কোয়ার্টার থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) তাকে আদালতে হাজির করা হলে আদালত তাকে টাঙ্গাইল জেলা কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মধুপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সেলিম মিয়া।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২০২১ সালের ১৫ জুলাই ওই নারী বিয়ে হয় রাসেল রানার সঙ্গে। তাঁদের মধ্যে দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা দেনমোহর ধার্য করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে দাম্পত্য কলহের জেরে ২০২৪ সালের ১ মে ওই নারী তাঁর স্বামী রাসেলকে তালাক দেন। পরে ২০২৫ সালের ১ নভেম্বর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন।

অভিযোগ রয়েছে, চলতি বছরের জুলাই মাসে রাসেল তাঁর সাবেক স্ত্রীর ছবি ব্যবহার করে এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে আপত্তিকর ছবি তৈরি করেন। পরে সেসব ছবি দেখিয়ে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন তিনি। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ছবিগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়।

পুলিশ জানায়, পরবর্তী সময়ে রাসেল কয়েকজন সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে ওই নারীকে উত্ত্যক্ত করতে থাকেন। পাশাপাশি একটি বিকাশ নম্বর দিয়ে ১০ লাখ টাকা দেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। পরে ওই নারী ও তাঁর বর্তমান স্বামী টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে রাসেল ওই পর্নোগ্রাফিক কনটেন্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী গত ১৭ আগস্ট মধুপুর থানায় অভিযোগ করেন। পরে মৌলভীবাজার মডেল থানা-পুলিশের সহায়তায় বুধবার রাতে নাদামপুর বাজারের একটি পোলট্রি খামারের স্টাফ কোয়ার্টার থেকে রাসেলকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পরে তাকে মৌলভীবাজার থেকে টাঙ্গাইলে এনে বৃহস্পতিবার আদালতে হাজির করা হয়। আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

মধুপুর থানার উপপরিদর্শক মো. সেলিম মিয়া বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় আসামিকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে আদালতে হাজির করা হলে আদালত কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এ ঘটনায় অন্য অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

টাঙ্গাইলঢাকা বিভাগঅভিযোগএআইস্ত্রী
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