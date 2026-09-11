Ajker Patrika
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কুষ্টিয়া

পাওনা টাকা তুলে হেঁটে ফিরছিলেন সরবরাহকর্মী, আলগামনের ধাক্কায় প্রাণ গেল

কুষ্টিয়া (দৌলতপুর) প্রতিনিধি 
পাওনা টাকা তুলে হেঁটে ফিরছিলেন সরবরাহকর্মী, আলগামনের ধাক্কায় প্রাণ গেল
প্রতীকী ছবি

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে দ্রুতগতির কাঁচা মরিচবোঝাই শ্যালো ইঞ্জিনচালিত আলগামনের ধাক্কায় জহুরুল ইসলাম (৪৫) নামের এক সরবরাহকর্মী নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার হোগলবাড়িয়া ইউনিয়নের চামনাই এলাকায় কুষ্টিয়া-প্রাগপুর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত জহুরুল ইসলাম উপজেলার নতুন আমদহ গ্রামের মৃত ফরা মণ্ডলের ছেলে। তিনি আল্লারদর্গা এলাকার প্রাণ কোম্পানির পরিবেশক কেন্দ্রের সরবরাহকর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, রাতে কল্যাণপুর বটতলা বাজার থেকে কোম্পানির পাওনা টাকা সংগ্রহ করে পায়ে হেঁটে আল্লারদর্গা বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন জহুরুল। চামনাই এলাকায় পৌঁছালে তারাগুনিয়া থেকে ভেড়ামারার দিকে যাওয়া কাঁচা মরিচবোঝাই দ্রুতগতির একটি অলগামন তাঁকে পেছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে সড়কে ছিটকে পড়ে মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর আঘাত পান তিনি।

পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য আল্লারদর্গা বাজারের বিসমিল্লাহ ক্লিনিকে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তবে ক্লিনিকে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

কুষ্টিয়ানিহতসড়ক দুর্ঘটনাখুলনা বিভাগ
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