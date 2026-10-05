মির্জাপুরে ৫ প্রতিষ্ঠানকে ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার প্রস্তুত, বাসি খাবার সংরক্ষণ ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির অভিযোগে পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে মোট ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
আজ সোমবার সকালে উপজেলার সোহাগপুর ও গোড়াই এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানটি পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর টাঙ্গাইল কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রুমেল।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, অভিযানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও বাসি খাবার বিক্রির দায়ে সোহাগপুর এলাকার ‘বিসমিল্লাহ হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট’কে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ ছাড়া মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ সংরক্ষণের অভিযোগে গোড়াই এলাকার ‘মোল্লা ওরাল অ্যান্ড ডেন্টাল কেয়ার’কে ৫ হাজার টাকা এবং অতিরিক্ত দামে ফল বিক্রির দায়ে গোড়াই ওয়াল সেতু এলাকার তিন ফল বিক্রেতাকে মোট ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযান প্রসঙ্গে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রুমেল জানান, জনস্বার্থে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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