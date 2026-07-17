Ajker Patrika
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টাঙ্গাইল

নৌকা ভ্রমণে এসে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই যুবকের মৃত্যু, নারীসহ আহত ৪

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি
নৌকা ভ্রমণে এসে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই যুবকের মৃত্যু, নারীসহ আহত ৪
বিদ্যুতায়িত হয়ে আহত। ছবি: আজকের পত্রিকা

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে নৌকা ভ্রমণে এসে বিদ্যুতায়িত হয়ে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় এক নারীসহ আরও চারজন আহত হয়েছেন। আহতদের মির্জাপুরের কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পৌনে ৮টায় উপজেলার বংশাই নদের ফতেপুর ইউনিয়নের থলপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন শেরপুর জেলার হাসমতের ছেলে জিকুল (১৮) এবং রংপুর জেলার সাজ্জাদ (২৫)।

আহতরা হলেন নদী (২৩), রানা (২২), ওয়াহেদ (২০) ও হৃদয় (২০)। এ ছাড়া মেহেদী হাসান সুমন (২৫) চিকিৎসা নিয়েছেন বলে জানা গেছে। নিহত ও আহতদের অধিকাংশই গাজীপুরে অবস্থিত বিডি ফুড কোম্পানির শ্রমিক।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গাজীপুরের ভাওয়াল এলাকা থেকে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ জন তরুণ নৌকা ভ্রমণে মির্জাপুরের মহেড়া জমিদারবাড়ি পিকনিক স্পটে বেড়াতে আসেন। সেখান থেকে ফেরার পথে সন্ধ্যা পৌনে ৮টার দিকে বংশাই নদের থলপাড়া এলাকায় তাঁদের বহনকারী নৌকাটি নিচু হয়ে থাকা বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে এলে ছয়জন বিদ্যুতায়িত হন। ঘটনাস্থলেই দুজন অচেতন হয়ে পড়েন।

পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে কুমুদিনী হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত চারজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

কুমুদিনী হাসপাতালের এজিএম আব্দুল হাই বলেন, ‘আহতদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে দগ্ধের চিহ্ন রয়েছে। তবে তারা বর্তমানে শঙ্কামুক্ত।’

মির্জাপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) রাশেদ ফজল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘নিহতদের মরদেহের সুরতহাল সম্পন্ন করে ময়নাতদন্তের জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।’

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