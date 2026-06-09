সখীপুরে বাঁশবোঝাই ট্রাকের পেছনে পিকআপের ধাক্কা, নিহত ৪

টাঙ্গাইলের সখীপুরে বাঁশবোঝাই ট্রাকের পেছনে মুরগিভর্তি পিকআপের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই চারজন নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার ভোর ৫টার দিকে সখীপুর-সাগরদীঘি সড়কের কালিয়া ঘোনারচালা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন—জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলার আব্দুল হাকিমের ছেলে নূরনবী (৬৪) (চালক), নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার পলাশ মিয়ার ছেলে রফিকুল (১৮) (হেলপার), নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার এরশাদ মিয়ার ছেলে সাগর (২২) এবং ভোলার সেলিম মিয়ার ছেলে সুমন (২৬)। নিহতদের সবাই মুরগির গাড়িতে ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সখীপুর-সাগরদীঘি সড়কের কালিয়া বাজারের কাছে একটি ট্রাকে বাঁশভর্তি করা হচ্ছিল। এ সময় বড়চওনা থেকে ছেড়ে আসা একটি মুরগিবাহী পিকআপ দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটিকে পেছন দিক থেকে সাজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই পিকআপে থাকা চারজন নিহত হন।
এ সময় দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের কর্মী জহিরুল ইসলাম (৪০) গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁকে সখীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাঁর বাড়ি ঘাটাইল উপজেলার লক্ষীনদর এলাকায় বলে জানা গেছে।
সখীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মামুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মুরগিবাহী ট্রাকটি ঢাকার মিরপুর যাচ্ছিল বলে জানা গেছে। নিহতদের পরিবারের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে। আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত যানবাহন দুটি আপাতত পুলিশি হেফাজতে রাখা হয়েছে।’
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