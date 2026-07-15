Ajker Patrika
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টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে স্কুলছাত্রীকে অপহরণ ও হত্যার দায়ে আসামির মৃত্যুদণ্ড

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
টাঙ্গাইলে স্কুলছাত্রীকে অপহরণ ও হত্যার দায়ে আসামির মৃত্যুদণ্ড
সাব্বির মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলে এক স্কুলছাত্রীকে অপহরণের পর হত্যার দায়ে এক আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ বুধবার দুপুরে টাঙ্গাইলের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আ ন ম ইলিয়াস এ রায় দেন।

সাজাপ্রাপ্ত আসামি হচ্ছেন টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার দাড়িয়াপুর গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে সাব্বির মিয়া (২১)|

টাঙ্গাইলের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পিপি অ্যাডভোকেট মো. ওমরাও খান দীপু বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বিষয়:

টাঙ্গাইলস্কুলছাত্রীহত্যাআদালতঅপহরণমৃত্যুদণ্ড
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