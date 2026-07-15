রাজশাহীতে নারীকে কুপিয়ে মোবাইল ছিনতাই, গ্রেপ্তার ২

রাজশাহীর পবা উপজেলার তালগাছি এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশায় এক নারীকে কুপিয়ে আহত করে ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার আসামিরা হলেন রাজশাহীর কাশিয়াডাঙ্গা থানার আলীগঞ্জ এলাকার অটোরিকশাচালক মো. ফরহাদ ও নওগাঁ সদর উপজেলার চকপ্রসাদ এলাকার বাসিন্দা তরিকুল ইসলাম।
আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পবা থানায় সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) মুখপাত্র উপপুলিশ কমিশনার গাজিউর রহমান।
উপপুলিশ কমিশনার জানান, প্রযুক্তির সহায়তায় ঘটনার ১৮ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় ছিনতাই হওয়া মোবাইল ফোন, কাপড়চোপড়, ঘটনায় ব্যবহৃত সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও হামলায় ব্যবহৃত ধারালো চাকু উদ্ধার করা হয়েছে।
আরএমপির মুখপাত্র জানান, গত সোমবার সকালে তালগাছি ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় বাগমারাগামী যাত্রী মনি বেগমকে চলন্ত সিএনজিচালিত অটোরিকশা থেকে নামিয়ে কুপিয়ে নগদ টাকা, মোবাইল ফোন ও মালামাল ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরে তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় ধানখেতে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর স্বামীর করা মামলায় গ্রেপ্তার দুই আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। মামলার তদন্ত চলছে।
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে জুয়া খেলার প্রতিবাদ করায় এক প্রবাসীর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার শেখরনগর ইউনিয়নের নয়ানগর গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। এ ঘটনায় আজ বুধবার দুপুরে ভুক্তভোগী শাবানা বেগম বাদী হয়ে শেখরনগর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে একটি লিখিত...১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ডাকাতির ঘটনায় আন্তজেলা ডাকাত দলের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার ও ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত মাইক্রোবাস জব্দ করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের লাবিবা কমিউনিটি সেন্টার এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আজ বুধবার দুপুরে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)...১ ঘণ্টা আগে
টাঙ্গাইলে স্কুলছাত্রীকে অপহরণের পর হত্যার দায়ে এক আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ বুধবার দুপুরে টাঙ্গাইলের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আ ন ম ইলিয়াস এ রায় দেন। সাজাপ্রাপ্ত আসামি হচ্ছেন টাঙ্গাইলের সখিপুর উপজেলার দাড়িয়াপুর গ্রামের আনোয়ার হোসেনের ছেলে সাব্বির মিয়া (২১)|১ ঘণ্টা আগে
সন্তানদের মানুষ করতে জীবনের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছিলেন তাঁরা। অভাবের সংসারে কষ্ট সহ্য করে পাঁচ ছেলে ও পাঁচ মেয়েকে বড় করেছেন, বিয়ে দিয়েছেন, আলাদা সংসার গুছিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে সেই বাবা-মায়ের ঠাঁই হয়েছে দারিদ্র্য, অসুস্থতা আর অবহেলার মধ্যে। এখন দুবেলা খাবারের জন্যও...১ ঘণ্টা আগে