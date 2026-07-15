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রাজশাহীতে নারীকে কুপিয়ে মোবাইল ছিনতাই, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীতে নারীকে কুপিয়ে মোবাইল ছিনতাই, গ্রেপ্তার ২
প্রতীকী ছবি

রাজশাহীর পবা উপজেলার তালগাছি এলাকায় সিএনজিচালিত অটোরিকশায় এক নারীকে কুপিয়ে আহত করে ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার আসামিরা হলেন রাজশাহীর কাশিয়াডাঙ্গা থানার আলীগঞ্জ এলাকার অটোরিকশাচালক মো. ফরহাদ ও নওগাঁ সদর উপজেলার চকপ্রসাদ এলাকার বাসিন্দা তরিকুল ইসলাম।

আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে পবা থানায় সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) মুখপাত্র উপপুলিশ কমিশনার গাজিউর রহমান।

উপপুলিশ কমিশনার জানান, প্রযুক্তির সহায়তায় ঘটনার ১৮ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় ছিনতাই হওয়া মোবাইল ফোন, কাপড়চোপড়, ঘটনায় ব্যবহৃত সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও হামলায় ব্যবহৃত ধারালো চাকু উদ্ধার করা হয়েছে।

আরএমপির মুখপাত্র জানান, গত সোমবার সকালে তালগাছি ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় বাগমারাগামী যাত্রী মনি বেগমকে চলন্ত সিএনজিচালিত অটোরিকশা থেকে নামিয়ে কুপিয়ে নগদ টাকা, মোবাইল ফোন ও মালামাল ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরে তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় ধানখেতে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর স্বামীর করা মামলায় গ্রেপ্তার দুই আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। মামলার তদন্ত চলছে।

বিষয়:

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