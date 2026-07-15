সিরাজদিখানে জুয়া খেলতে বাধা দেওয়ায় ঘরে আগুন দেওয়ার অভিযোগ

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে জুয়া খেলার প্রতিবাদ করায় এক প্রবাসীর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার শেখরনগর ইউনিয়নের নয়ানগর গ্রামে ঘটনাটি ঘটে। আজ বুধবার দুপুরে এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শাবানা বেগম বাদী হয়ে শেখরনগর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
অভিযোগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নয়ানগর গ্রামের প্রবাসী কাজী ইয়ানুরের স্ত্রী শাবানা বেগম (৩৯) প্রায় এক বছর আগে স্থানীয় রতন মণ্ডলের কাছ থেকে বসতবাড়িসহ জমি ক্রয় করেন। শর্ত ছিল—রতন মণ্ডলের মেয়ের এইচএসসি পরীক্ষা শেষ হলে তাঁরা বাড়িটি ছেড়ে ভারতে চলে যাবেন। সে সময় পর্যন্ত শাবানা বেগমের অনুমতিতে রতন মণ্ডলের পরিবার বাড়িটিতে বসবাস করে আসছিলেন। গত কয়েক মাস ধরে বহিরাগতরা ওই বাড়িতে নিয়মিত জুয়া ও মাদকের আসর বসাতেন। এতে বাধা দিলে তাঁরা রতন মণ্ডলকে বিভিন্নভাবে মানসিক ও শারীরিকভাবে হয়রানি করতেন।
গতকাল মঙ্গলবার রাতেও জুয়া ও মাদকের আসর বসানোর চেষ্টা করেন তাঁরা। এতে বাধা দেন শাবানা বেগম। একপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে দুর্বৃত্তরা রাত দেড়টার দিকে বাড়ির রান্নাঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।
ভুক্তভোগী শাবানা বেগম বলেন, ‘জুয়াড়িরা পরিকল্পিতভাবে আমার বাড়িতে আগুন দিয়েছে। আমি ও আমার পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।’
এ বিষয়ে শেখরনগর পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের কর্মকর্তা সঞ্জীব কুমার ঘোষ বলেন, ‘লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা হয়েছে। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
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