ছিনতাইকারী ও চাঁদাবাজদের তথ্য দিলে পুরস্কার দেবে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ

সিলেটে ছিনতাইকারী ও চাঁদাবাজদের তথ্যদাতাদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ (এসএমপি)। আজ বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) রাতে এসএমপির ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়।
এসএমপি সূত্র জানায়, ছিনতাইকারী ও চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে পুলিশ কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি ঘোষণা করেছেন। এ লক্ষ্যে পুলিশের নিয়মিত অভিযানের পাশাপাশি জনসাধারণকে অপরাধ দমনে সম্পৃক্ত ও উৎসাহিত করতে তিনি তথ্যদাতাদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।
কোনো নাগরিকের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোনো অপরাধী গ্রেপ্তার হলে তথ্যদাতাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে এবং তথ্যদাতার নাম ও পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। এসএমপির GenieA App-এর মাধ্যমে অথবা হটলাইন ০১৩৩৯-৯১১৭৪২ অথবা এডিসি মিডিয়া ও আইসিটির ০১৩২০-০৬৭০৩৮ ফোন নম্বরে তথ্য দেওয়া যাবে।
আজ রাতে বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মো. মনজুরুল আলম। তিনি জানান, সিলেটকে অপরাধমুক্ত রাখতে পুলিশ কমিশনার এই উদ্যোগ নিয়েছেন। তথ্যদাতার তথ্যমতে যদি আসামি ধরা হয়, তাহলে তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে। আর্থিক নাকি অন্যভাবে পুরস্কৃত করা হবে, সেটা পরে জানানো হবে। তবে পুরস্কৃত করা হবে।
রাজধানীর বনানীতে গৃহকর্মীকে নির্যাতনের অভিযোগে সামেনা আলম (৩৫) নামের এক গৃহকর্ত্রীকে আটক করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বনানী ৫ নম্বর সড়কের একটি বাসা থেকে তাঁকে আটক করে বনানী থানা-পুলিশ। এই ঘটনায় গৃহকর্মী শিউলিকে থানা হেফাজতে রাখা হয়েছে।৩১ মিনিট আগে
টেকনাফে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির বস্তাবন্দী তিনটি খণ্ডিত অংশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের নোয়াখালিয়া পাড়া থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে জ্বরের রোগীকে দেওয়া হয়েছে কুকুরের ভ্যাকসিন। গতকাল বুধবার (৮ এপ্রিল) দুপুরে শাহরাস্তি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
বার্ষিক জরুরি মেরামত ও জরুরি কাজের জন্য এবং গাছপালা কর্তনের জন্য সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় ৮ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত এই বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানিয়েছেন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সিলেটের বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১-এর নির্বাহী১ ঘণ্টা আগে