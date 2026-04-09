ছিনতাইকারী ও চাঁদাবাজদের তথ্য দিলে পুরস্কার দেবে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে ছিনতাইকারী ও চাঁদাবাজদের তথ্যদাতাদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ (এসএমপি)। আজ বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) রাতে এসএমপির ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়।

এসএমপি সূত্র জানায়, ছিনতাইকারী ও চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে পুলিশ কমিশনার আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি ঘোষণা করেছেন। এ লক্ষ্যে পুলিশের নিয়মিত অভিযানের পাশাপাশি জনসাধারণকে অপরাধ দমনে সম্পৃক্ত ও উৎসাহিত করতে তিনি তথ্যদাতাদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

কোনো নাগরিকের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোনো অপরাধী গ্রেপ্তার হলে তথ্যদাতাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে এবং তথ্যদাতার নাম ও পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে। এসএমপির GenieA App-এর মাধ্যমে অথবা হটলাইন ০১৩৩৯-৯১১৭৪২ অথবা এডিসি মিডিয়া ও আইসিটির ০১৩২০-০৬৭০৩৮ ফোন নম্বরে তথ্য দেওয়া যাবে।

আজ রাতে বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মো. মনজুরুল আলম। তিনি জানান, সিলেটকে অপরাধমুক্ত রাখতে পুলিশ কমিশনার এই উদ্যোগ নিয়েছেন। তথ্যদাতার তথ্যমতে যদি আসামি ধরা হয়, তাহলে তাঁদের পুরস্কৃত করা হবে। আর্থিক নাকি অন্যভাবে পুরস্কৃত করা হবে, সেটা পরে জানানো হবে। তবে পুরস্কৃত করা হবে।

