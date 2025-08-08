Ajker Patrika
> সারা দেশ
> সিলেট

সিলেটের ক্বীন ব্রিজ এলাকায় ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

সিলেট প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সিলেট নগরীর ক্বীন ব্রীজ এলাকায় গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ছুরিকাঘাতে ডালিম আহমেদ (৩৫) নামে এক যুবককে খুন করা হয়েছে।

ডালিম ময়মনসিংহ জেলার মেরেঙ্গা গ্রামের লোকমান মিয়ার ছেলে।

সিলেট মহানগর পুলিশের কোতয়ালী থানার ডিউটি অফিসার পিএসআই খালেদ জানান, ওই এলাকায় বসে দুজন বন্ধু আড্ডা দিচ্ছিল। একপর্যায়ে একজনের হাতে অন্যজন ছুরিকাহত হন। পরে তাকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। খবর পেয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যান। কি কারণে এ ঘটনা ঘটেছে এটা জানা না গেলেও একটি সূত্র জানায়, ছিনতাইকে কেন্দ্র করে এ খুনের ঘটনা ঘটতে পারে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া অফিসার) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম। তিনি জানান, সম্ভবত ছিনতাইকারীদের মধ্যে বিরোধের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। এর সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

বিষয়:

ছুরিকাঘাতসিলেট বিভাগসিলেটজেলার খবরখুন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তোমাদের যে কিছু করিনি, তা-ই ভাগ্য—ডাকাতির সময় দুই কিশোরীকে সাবেক সেনা কর্মকর্তা

গাজীপুরে সাংবাদিককে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা

সাধুর বেশে এসে সাবেক স্ত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা

স্টার্টআপ থেকে স্মার্ট সিটি: যেভাবে দক্ষিণ কোরিয়ার বিনিয়োগ টানছে বাংলাদেশ

গাজীপুরে ইট দিয়ে সাংবাদিকের পা থেঁতলে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ঠাকুরগাঁও হাসপাতালে ‘দলীয়’ অভিযোগে চাকরি গেল ৩৫ জনের

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

ক্ষমতায় গেলে ১৮ মাসে এক কোটি মানুষের চাকরি হবে: আমীর খসরু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

খুলনায় শিশুপল্লিতে কিশোরীর রহস্যজনক মৃত্যু

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

টিকটকে প্রেম-গোপনে বিয়ে, অতঃপর লাশ হয়ে ফিরলেন কলেজছাত্র

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

মসজিদের টাকা আত্মসাৎ, বিএনপি নেতাকে শোকজ

সম্পর্কিত

সুনামগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ জনের প্রাণ কেড়ে নেওয়া বাসচালক গ্রেপ্তার

সুনামগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় ৩ জনের প্রাণ কেড়ে নেওয়া বাসচালক গ্রেপ্তার

মাদারীপুরে ৩৪টি স্লুইস গেটের ২৯টিই অকেজো, চুরি হয়ে গেছে যন্ত্রপাতি

মাদারীপুরে ৩৪টি স্লুইস গেটের ২৯টিই অকেজো, চুরি হয়ে গেছে যন্ত্রপাতি

মৌলভীবাজারে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

মৌলভীবাজারে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

কুমিল্লায় অপহরণের পর যুবক হত্যা, মরদেহ ইনানী সৈকতে

কুমিল্লায় অপহরণের পর যুবক হত্যা, মরদেহ ইনানী সৈকতে