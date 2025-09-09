Ajker Patrika
মাধবপুরে দুই ব্যক্তিকে ১ লাখ টাকা জরিমানা

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
মাধবপুরে অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা
হবিগঞ্জের মাধবপুরে দুই ব্যক্তিকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ও বিক্রির দায়ে মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. মুজিবুল ইসলাম উপজেলার চৌমুহনী ইউনিয়নের অলিপুর-মহব্বতপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের জরিমানা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলার চৌমুহনী ইউনিয়নের জয়পুর গ্রামের আব্দুল হাকিমের পুত্র আমীর হোসেন ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলার শাহবাজপুর গ্রামের ইলিয়াস মিয়ার পুত্র সাজিদ মিয়া।

অভিযানকালে মনতলা ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও কাশিমপুর পুলিশ ফাঁড়ির একটি দল উপস্থিত ছিল।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মুজিবুল ইসলাম বলেন, জনস্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

