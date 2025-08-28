সিলেটে শনিবার ৮ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন থাকবে যেসব এলাকা

সিলেট প্রতিনিধি
জরুরি মেরামত কাজের জন্য সিলেট নগরীর বিভিন্ন এলাকায় শনিবার ৮ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। এদিন সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ফিডারের বিতরণ লাইন এবং ট্রান্সফরমারের জরুরি মেরামত ও সংরক্ষণ কাজসহ রাইট অফ ওয়ে বরাবর গাছ-পালার ডালপালা কাটা হবে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২-এর নির্বাহী প্রকৌশলী শামছ-ই-আরেফিনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প ও বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২-এর আওতাধীন ১১ নয়াসড়ক ফিডারের কাজীটুলা, মানিকপীর মাজার রোড, নয়াসড়ক, বারুদখানা, জেলরোড, হাওয়াপাড়া, চারাদীঘিরপাড় ও আশপাশ এলাকা; ১১ কেভি নাইওরপুল ফিডারের কাজী জালাল উদ্দিন স্কুল, নাইওরপুল পয়েন্ট, ওসমানী জাদুঘর, ধোপাদীঘির উত্তরপাড়, অনাবিল, হোটেল অনুরাগ, ঝরনারপাড়, কুমারপাড়া পয়েন্ট, শাহি ঈদগাহ ও আশপাশ এলাকা এবং ১১ কেভি বালুচর ফিডারের বালুচর, শান্তিবাগ আ/এ, সোনার বাংলা আ/এ, নতুন বাজার, আল-ইসলাহ, আরামবাগ, বালুচর ছড়ারপাড়, ফোকাস এবং আশপাশের এলাকাগুলোয় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে।
নির্ধারিত সময়ের আগে কাজ সম্পন্ন হলে তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
জরুরি মেরামত কাজের জন্য সিলেট নগরীর বিভিন্ন এলাকায় শনিবার ৮ ঘণ্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে। এদিন সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ফিডারের বিতরণ লাইন এবং ট্রান্সফরমারের জরুরি মেরামত ও সংরক্ষণ কাজসহ রাইট অফ ওয়ে বরাবর গাছ-পালার ডালপালা কাটা হবে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২-এর নির্বাহী প্রকৌশলী শামছ-ই-আরেফিনের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্প ও বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২-এর আওতাধীন ১১ নয়াসড়ক ফিডারের কাজীটুলা, মানিকপীর মাজার রোড, নয়াসড়ক, বারুদখানা, জেলরোড, হাওয়াপাড়া, চারাদীঘিরপাড় ও আশপাশ এলাকা; ১১ কেভি নাইওরপুল ফিডারের কাজী জালাল উদ্দিন স্কুল, নাইওরপুল পয়েন্ট, ওসমানী জাদুঘর, ধোপাদীঘির উত্তরপাড়, অনাবিল, হোটেল অনুরাগ, ঝরনারপাড়, কুমারপাড়া পয়েন্ট, শাহি ঈদগাহ ও আশপাশ এলাকা এবং ১১ কেভি বালুচর ফিডারের বালুচর, শান্তিবাগ আ/এ, সোনার বাংলা আ/এ, নতুন বাজার, আল-ইসলাহ, আরামবাগ, বালুচর ছড়ারপাড়, ফোকাস এবং আশপাশের এলাকাগুলোয় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকবে।
নির্ধারিত সময়ের আগে কাজ সম্পন্ন হলে তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
গাজীপুর জেলা জজ আদালত এলাকা থেকে ডাকাতি মামলার এক আসামির হাতের হ্যান্ডকাফ খুলে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে পুলিশ–স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে পুনরায় আটক করা হয়।৩ মিনিট আগে
বরিশালের মুলাদীতে রাহিমা বেগম (১৯) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার বাটামারা ইউনিয়নের আলীমাবাদ গ্রামের ব্যাপারী বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ। মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সফিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।৭ মিনিট আগে
সিলেটে এবার পুকুরে গোপনে মজুত করে রাখা প্রায় দেড় লাখ ঘনফুট সাদাপাথর উদ্ধার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সিলেট সদর উপজেলার ধোপাগুল ও লালবাগ এলাকায় অবৈধভাবে সাদাপাথর মজুতের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়।১৩ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলায় দুটি গুদাম থেকে অবৈধভাবে মজুত করা খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির প্রায় ১২ টন চাল উদ্ধার করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার মেঘাই এলাকার দুটি গুদামে এই অভিযান চালানো হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত গুদাম দুটি সিলগালা করে দিয়েছেন। তবে গুদামের মালিকেরা পলাতক রয়েছেন।২০ মিনিট আগে