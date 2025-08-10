কুলাউড়ায় চুরি হওয়া প্রাইভেট কার উদ্ধার, আটক ১

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারের কুলাউড়া থানা-পুলিশ অভিযান চালিয়ে চুরি হওয়া একটি প্রাইভেট কার উদ্ধার করেছে। একই সঙ্গে হেলাল মিয়া (৩৫) নামের একজনকে আটক করা হয়েছে।
আজ রোববার (১০ আগস্ট) উপজেলার পৌরসভার সোনাপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রাইভেট কারটি উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে হেলাল মিয়াকে আটক করা হয়।
জানা গেছে, ৫ আগস্ট দিবাগত রাতে রাউৎগাঁও ইউনিয়নের চৌধুরী বাজার-সংলগ্ন জনৈক সিতার মিয়ার উঠান থেকে একটি প্রাইভেট কার চুরি করে নিয়ে যায় অজ্ঞাতনামা চোরেরা। পরে প্রাইভেট কার মালিকের অভিযোগের ভিত্তিতে কুলাউড়া থানা-পুলিশের একটি দল তদন্ত করে অভিযান পরিচালনা করে প্রাইভেট কার উদ্ধার ও একজনকে আটক করা হয়।
কুলাউড়া থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. ওমর ফারুক বলেন, ‘এ ঘটনায় বাদীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে একটি মামলা করা হয়েছে। আমরা একজনকে আটক করেছি, চোর চক্রের অন্য সদস্যদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’
