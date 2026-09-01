Ajker Patrika
En
সিলেট

সিলেটে ওয়াচ টাওয়ারে ঝুলছিল বিজিবি সদস্যের মরদেহ

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে ওয়াচ টাওয়ারে ঝুলছিল বিজিবি সদস্যের মরদেহ
নিহত জামিল হাসান। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের জৈন্তাপুর সীমান্তের মিনাটিলা বিজিবি ক্যাম্পের ওয়াচ টাওয়ার থেকে জামিল হাসান শিষ (২৫) নামে এক বিজিবি সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত জামিল হাসান নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার কাশিনগর ইউনিয়নের ইশানঘাটি গ্রামের শেখ ফজলুর রহমানের ছেলে। গত ২২ আগস্ট থেকে তিনি সিলেট ব্যাটালিয়নের (৪৮ বিজিবি) অধীন জৈন্তাপুর উপজেলার সীমান্তবর্তী মিনাটিলা বিওপিতে কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সোমবার দিবাগত রাত ১২টা থেকে আজ মঙ্গলবার ভোর ৬টার মধ্যে যেকোনো সময় মিনাটিলা বিওপির ওয়াচ টাওয়ারে জামিল হাসান গলায় ফাঁস দেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি জানাজানি হলে সকাল ৭টার দিকে জৈন্তাপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান মোল্লা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. মনিরুল ইসলাম ঘটনাস্থলে যান।

এ সময় জৈন্তাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ফখরুল ইসলাম ও স্থানীয় ইউপি সদস্য আব্দুল হালিমও বিওপি ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও বিজিবি কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

জৈন্তাপুর মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান মোল্লা বলেন, এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। ঘটনার কারণ জানতে তদন্ত করা হচ্ছে।

তবে এ বিষয়ে বিজিবির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

সীমান্তবিজিবিসিলেট বিভাগমরদেহজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত