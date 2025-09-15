সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে র্যাবের হেফাজতে থাকা তানভীর চৌধুরী নামে হত্যা মামলার এক আসামির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রোববার সকালে সিলেটের শ্রীরামপুর এলাকার র্যাব-৯-এর কার্যালয় থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি গলায় কম্বল পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে দাবি করেছে র্যাব। এর আগে শনিবার রাতে সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র্যাব-৯।
তানভীর চৌধুরী গাজীপুর এলাকার বাসিন্দা। তিনি নওগাঁ জেলার একটি হত্যা মামলার একমাত্র আসামি ছিলেন।
র্যাব জানায়, নওগাঁ জেলার একটি থানার হত্যা মামলার আসামি তানভীর চৌধুরী। গত শনিবার রাতে তাঁকে সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলা থেকে গ্রেপ্তার করে র্যাব। পরে তাঁকে শ্রীরামপুর এলাকার র্যাব-৯-এর কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাঁকে রাতে শোয়ার জন্য একটি কম্বল দেওয়া হয়েছিল। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে তিনি গলায় কম্বল পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন। পরে তাঁর লাশ উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।
র্যাব-৯-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ আজ সোমবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তানভীর চৌধুরী গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে আত্মহত্যা করেন। আমাদের সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট দেখা গেছে, তাঁকে গায়ে জড়ানোর জন্য দেওয়া কম্বল গলায় পেঁচিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। এটি তাঁর পরিবার, জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও জনপ্রতিনিধিরা দেখেছেন। পরে তাঁর লাশের ময়নাতদন্ত করে পরিবারের কাছে দেওয়া হয়েছে এবং স্বজনেরা নিয়ে গেছেন।’
সিলেটে র্যাবের হেফাজতে থাকা তানভীর চৌধুরী নামে হত্যা মামলার এক আসামির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রোববার সকালে সিলেটের শ্রীরামপুর এলাকার র্যাব-৯-এর কার্যালয় থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। তিনি গলায় কম্বল পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে দাবি করেছে র্যাব। এর আগে শনিবার রাতে সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে র্যাব-৯।
তানভীর চৌধুরী গাজীপুর এলাকার বাসিন্দা। তিনি নওগাঁ জেলার একটি হত্যা মামলার একমাত্র আসামি ছিলেন।
র্যাব জানায়, নওগাঁ জেলার একটি থানার হত্যা মামলার আসামি তানভীর চৌধুরী। গত শনিবার রাতে তাঁকে সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলা থেকে গ্রেপ্তার করে র্যাব। পরে তাঁকে শ্রীরামপুর এলাকার র্যাব-৯-এর কার্যালয়ে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাঁকে রাতে শোয়ার জন্য একটি কম্বল দেওয়া হয়েছিল। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে তিনি গলায় কম্বল পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন। পরে তাঁর লাশ উদ্ধার করে সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়।
র্যাব-৯-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ আজ সোমবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘তানভীর চৌধুরী গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার দিকে আত্মহত্যা করেন। আমাদের সিসিটিভি ফুটেজে স্পষ্ট দেখা গেছে, তাঁকে গায়ে জড়ানোর জন্য দেওয়া কম্বল গলায় পেঁচিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। এটি তাঁর পরিবার, জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও জনপ্রতিনিধিরা দেখেছেন। পরে তাঁর লাশের ময়নাতদন্ত করে পরিবারের কাছে দেওয়া হয়েছে এবং স্বজনেরা নিয়ে গেছেন।’
রাজধানী ঢাকার রামপুরা-বনশ্রী-আফতাবনগর এলাকার সংযোগে নড়াই নদের ওপর নতুন তিনটি সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর আফতাবনগরের লেকভিউ রোডে এই সেতু নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন ডিএনসিসির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।৩ মিনিট আগে
মৌলভীবাজারে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) হাজতখানার ভেতরে গলায় ফাঁস দিয়ে মোকাদ্দুস (৩২) নামের এক আসামির মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ সোমবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মোকাদ্দুস কমলগঞ্জ উপজেলার পতনঊষার ইউনিয়নের কোনাগাঁও (বৃন্দাবনপুর) গ্রামের মৃত লাল মিয়ার ছেলে। তিনি আলোচিত লিটন হত্যা মামলার১৬ মিনিট আগে
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে রেললাইনের ওপর থেকে নিলয় দাস (৩৭) নামের এক পোশাকশ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে রেলওয়ে পুলিশ। আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার সোনাখালী এলাকায় জয়দেবপুর-রাজশাহী রেললাইনের ওপর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।৩১ মিনিট আগে
বসতবাড়ির ছাদের পানি পড়াকে কেন্দ্র করে ঝগড়ার জেরে আপন ভাই-ভাতিজার লাঠির আঘাতে আনন্দ ঘোষ (৪৫) নামের এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার রাতে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার উনশিয়া গ্রামের ঘোষ বাড়িতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।৩২ মিনিট আগে