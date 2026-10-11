Ajker Patrika
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সিলেট

সিলেটের গোয়াইনঘাটে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের গোয়াইনঘাটে যুবককে কুপিয়ে হত্যা
নিহত বদরুল আলম। ছবি: সংগৃহীত

সিলেটের গোয়াইনঘাটে বদরুল আলম (৩২) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় তাঁর সঙ্গে থাকা আরেক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ রোববার (১১ অক্টোবর) ভোর ৫টার দিকে উপজেলার গোরাগ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত বদরুল আলম উপজেলার হাদারপার গ্রামের মৃত মাওলানা তজম্মুল আলীর ছেলে।

বদরুলের ভাই আখলাকুল আম্বিয়া জানান, গতকাল শনিবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে একটি ফোন পেয়ে এক ব্যক্তির সঙ্গে বদরুল পাশের গোরাগ্রামে যান। প্রায় দুই ঘণ্টা পর, ভোর ৫টার দিকে বদরুলের সঙ্গে থাকা ওই ব্যক্তি ফোন করে জানান, তাঁদের ওপর ১০ থেকে ১৫ জন হামলা করেছেন।

খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা গোরাগ্রামের বন্দরবাড়ি মসজিদসংলগ্ন সড়কে গিয়ে বদরুল ও তাঁর সঙ্গীকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। পরে তাঁদের উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক বদরুলকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত অপর ব্যক্তি ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর অবস্থাও গুরুতর।

এ বিষয়ে গোয়াইনঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওমর ফারুক বলেন, নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় দুজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

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