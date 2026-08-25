বিশ্বনাথে পুকুরে ডুবে পঞ্চম শ্রেণির শিশুর মৃত্যু

সিলেটের বিশ্বনাথে পুকুরে ডুবে ছাদিয়া আক্তার নিহা (১১) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুর একটার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের বাওনপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
ছাদিয়া বাওনপুর গ্রামের কনাই মিয়ার মেয়ে। সে স্থানীয় জনমঙ্গল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী।
স্থানীয় সূত্র জানায়, মঙ্গলবার দুপুরে ছাদিয়া তার সহপাঠী রমিজ মিয়ার মেয়ে নাজিফাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির পুকুরে সাঁতার কাটতে যায়। প্লাস্টিকের বোতলের সাহায্যে কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর একপর্যায়ে দুজনই পানির গভীরে তলিয়ে যায়।
পুকুরের পাড়ে থাকা অন্য শিশুরা বিষয়টি দেখতে পেয়ে দৌড়ে গিয়ে বাড়িতে খবর দেয়। খবর পেয়ে লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রথমে নাজিফাকে এবং কিছুক্ষণ পর ছাদিয়াকে উদ্ধার করেন।
স্থানীয় লোকজনের চেষ্টায় নাজিফার শরীর থেকে পানি বের করার পর তার জ্ঞান ফেরে। তবে ছাদিয়ার জ্ঞান না ফেরায় তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
বিশ্বনাথ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, এ বিষয়ে আমরা অবগত হয়েছি। ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি দল রয়েছে। ভুক্তভোগীর পরিবারের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
রংপুরের হারাগাছ পৌর শহরের চরচতুরা গ্রামের নির্জন সড়কে রাজমিস্ত্রি আবু বক্কর সিদ্দিককে (৩৫) গলা কেটে ও কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার তাঁদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে রংপুর আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।২ মিনিট আগে
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাপানি প্রতিষ্ঠান সাব ওয়ার্কিং গ্রুপ প্রস্তাব দাখিল করেছে। এখন প্রস্তাবটি নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন করা হবে।৫ মিনিট আগে
দ্বীপ জেলা ভোলাকে দেশের মূল সড়ক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করতে বরিশালের রহমতপুর-হিজলা-মেহেন্দীগঞ্জ-ভোলা রুটে মহাসড়ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি জানানো হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ভোলা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে সামাজিক সংগঠন ‘আমরা ভোলাবাসী’ এই দাবি জানায়। একই সঙ্গে ভোলা-বরিশাল সরাসরি সেতু নির্মাণের৮ মিনিট আগে
‘ঘর ভাঙা আছিল, পলিথিন দিয়া রাখতাম। ঘরের ভাঙা দিয়া পানি পড়ত। আমরা আগে অনেক কষ্টে আছিলাম। এখন আমরারে একটা ঘর দিল কায়সার বাবা। আমরা এখন খুশি। এখন শান্তিতে থাকবাম। অনেক খুশি হইছি। তাঁর জন্য আমি দোয়া করি, আমারে ঘর দিল, হি যাতে ভালো বলি থাকতে পারে, আরো যাতে বড় মানুষ হইতে পারে।’১০ মিনিট আগে