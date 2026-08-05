Ajker Patrika
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সিলেট

লোডশেডিংয়ের কারণ জানালেন বাণিজ্যমন্ত্রী

সিলেট প্রতিনিধি
লোডশেডিংয়ের কারণ জানালেন বাণিজ্যমন্ত্রী
অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বাণিজ্য, শিল্প, পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাণিজ্য, শিল্প, পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, ‘দুই দিন পরপর দুই-চার ঘণ্টা লোডশেডিং হয়। আপনারাও উত্তপ্ত হন, আমরাও উত্তপ্ত হই যে, দেশের মানুষ বিদ্যুৎ পাচ্ছে না। এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ১৭ বছরের জবাবদিহিহীন শাসনের ফলে।’

আজ বুধবার দুপুরে সিলেট জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস’ উপলক্ষে জেলা প্রশাসন আয়োজিত আলোচনা সভা, শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সিলেটের জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে সভায় ১৪টি শহীদ পরিবারকে সংবর্ধনা ও আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ তার জ্বালানির চাহিদা মেটানোর জন্য একটা বড় অংশ আমদানি করা গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল। টাকা থাকলেই সেই গ্যাস আনা যাবে না। এই গ্যাস তরল গ্যাস হিসেবে জাহাজে আসে, তারপরে এটা কনভার্ট করে গ্যাসে পরিবর্তন করা লাগে। এটি ধারণ করার জন্য কোনো স্টোরেজ তৈরি করে যায়নি। তার মানে দেশটা যেন সব সময় এই চক্রের কাছে নত থাকে, এই উদ্দেশ্যেই কাজগুলো করা হয়েছে।

মন্ত্রী আরও বলেন, ‘বাংলাদেশের যে সমস্ত জায়গায় কর্মসংস্থানের সমস্যা প্রকট, তার মধ্যে একটি হচ্ছে আমার নিজের জায়গা সিলেট। সিলেটে দুটি বিসিক আছে। এই দুই বিসিকের সম্মিলিত আয়তন হচ্ছে ৩০ একর। আল্লাহর মেহেরবানিতে এই বছরেই আমরা কাজ শুরু করব নতুন বিসিকের। নতুন বিসিকটির আয়তন হবে ১৮৭ একর। তার মানে আমাদের দুই বিসিকের ছয় গুণ বড় সাইজের একটা বিসিক আমরা ইনশা আল্লাহ এখানে প্রতিষ্ঠা করব। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করব সিলেটে ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থানের।’

শিল্পমন্ত্রী বলেন, ‘এই সিলেটে আমরা এআই লার্নিং সেন্টার করব। বাইরের একটা দেশের সঙ্গে এবং হাইটেক পার্কটাকে আমরা কাজে লাগাব। ইনশা আল্লাহ এটিও আপনারা দেখবেন, কিছুদিন পরই এটার প্রতিফলন দেখবেন। এআই লার্নিং সেন্টারটা যদি আমরা করতে পারি, আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, বাংলাদেশে আমাদের অনেক তরুণ-তরুণী ফ্রিল্যান্সার আছে, যারা ২০০, ৪০০, ৫০০ থেকে শুরু করে পাঁচ হাজার, ১০ হাজার ডলার পর্যন্ত ইনকাম করে। কেউ কেউ ৬০, ৭০ হাজার ডলারও ইনকাম করে। এ রকম ফ্রিল্যান্সার আছে। এই উদ্যমী তরুণ-তরুণীদের সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত করার জন্য এই এআই লার্নিং সেন্টারটা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি সিলেটে।’

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সিলেট-৩ আসনের সংসদ সদস্য এম এ মালিক, সিলেট-৬ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী, সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী, সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রেজাউল হাসান কয়েস লোদী, জেলা পরিষদের প্রশাসক আবুল কাহের চৌধুরী শামীম, বিভাগীয় কমিশনার মো. মশিউর রহমান, সিলেট রেঞ্জের ডিআইজি জিল্লুর রহমান, এসএমপি কমিশনার সরোয়ার মুর্শেদ শামীম, পুলিশ সুপার ড. চৌধুরী মো. যাবের সাদেক ও সিভিল সার্জন নাসির উদ্দিন।

বিষয়:

শিল্পশিল্পকলা একাডেমিমন্ত্রীসিলেট বিভাগজেলার খবরবাণিজ্য
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