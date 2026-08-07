Ajker Patrika
En
সিলেট

সিলেটে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৯, ভোরেই দুই জেলায় নিহত ১৬

সিলেট প্রতিনিধি
আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৬, ১২: ৪৮
সিলেটে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৯, ভোরেই দুই জেলায় নিহত ১৬
সিলেটে দুর্ঘটনাকবলিত বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের ওসমানীনগরে যাত্রীবাহী দুই বাসের সংঘর্ষে নিহত বেড়ে ৯ জনে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া আহত হয়েছেন অন্তত ২৫ জন। এর মধ্যে গুরুতর জখম অবস্থায় সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৬ জনকে ভর্তি করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার (৭ আগস্ট) সকাল সোয়া ৭টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সিলেটের ওসমানীনগর উপজেলার কাশিকাপন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ভোরে সিলেট ও বগুড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত অন্তত ১৫ভোরে সিলেট ও বগুড়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত অন্তত ১৫

নিহত নয়জনের মধ্যে দুইজনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। তারা হলেন- সিলেট নগরীর সোবহানীঘাটের উত্তম রায়ের ছেলে সপ্তম রায় প্রীতম (২২) ও ঢাকার বিক্রমপুরের জাহাঙ্গীর শেখের শিশুকন্যা খোজাইফা (৩)। নিহতরা ইউনিক পরিবহনের যাত্রী ছিলেন।

জানা যায়, ঢাকা থেকে সিলেটে আসা বেঙ্গল বাস ও সিলেট থেকে ঢাকাগামী ইউনিক বাসের মধ্যে ওসমানীনগর উপজেলার দয়ামীর এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ইউনিক বাস খাদে পড়ে যায় আর বেঙ্গল বাস সড়কেই রয়েছে। এতে ঘটনাস্থলেই ৮ জন ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও ১ জন নিহত হয়েছেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ আনোয়ার হোসেন।

এদিকে বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার এরুলিয়া সিল্কিবান্ধা এলাকায় বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শ্রমবাজারে ঢুকে পড়লে ৭ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৫ থেকে ২০ জন।

আজ ভোর সাড়ে ৫টার দিকে ঢাকা থেকে নওগাঁগামী শাহ ফতেহ আলী পরিবহনের একটি এসি বাস ওই এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। বাসটি প্রথমে সড়কের পাশের একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা দেয়। পরে উল্টে গিয়ে কাজের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা দিনমজুর ও কৃষিশ্রমিকদের ওপর উঠে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তিনজন নিহত হন।

বিষয়:

সিলেট জেলাবগুড়াসড়ক দুর্ঘটনাওসমানীনগরসিলেট বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত