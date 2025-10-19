Ajker Patrika
আগামী নির্বাচনে আ.লীগ অংশ নিতে পারবে না: ইসি আনোয়ারুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
সিলেটে পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধির কর্মশালা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশ নিতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার। তিনি বলেন, আইনগতভাবে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। যেহেতু বর্তমানে আওয়ামী লীগ একটি স্থগিত দল। এই স্থগিত দল হওয়া মানে তাদের সব কার্যক্রম স্থগিত, তাই আগামী নির্বাচনে তারা অংশ নিতে পারবে না।

আজ রোববার সকালে সিলেট মহানগর পুলিশ লাইনসে নির্বাচনী দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে পুলিশের দক্ষতা বাড়ানোর কর্মশালা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

‘শাপলা’ প্রতীক প্রসঙ্গে মো. আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, সাংবিধানিক আইন ও বিধি অনুযায়ী প্রতীকের তালিকায় শাপলা না থাকায় এনসিপিকে তা দেওয়া যাচ্ছে না। অপর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে না হওয়ার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। রমজানের আগেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন নিয়ে আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, ‘যেহেতু পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে কি না, তা রাজনৈতিক বিষয়; তাই রাজনীতিবিদেরা সিদ্ধান্ত নেবেন। এ বিষয় নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। সবার সহযোগিতায় সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।’ সব বাহিনী প্রস্তুত এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে কোনো চ্যালেঞ্জ থাকবে না বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

মো. আনোয়ারুল আরও বলেন, অতীতের মতো নির্বাচন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। পাশাপাশি বিতর্কিত কেউ আগামী নির্বাচনী দায়িত্বে থাকতে পারবেন না বলেও জানান তিনি।

