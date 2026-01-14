বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অনির্দিষ্টকালের শাটডাউন

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
স্বতন্ত্র কাঠামোর অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য সব একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শাটডাউন ঘোষণা করেছেন বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীরা। এ লক্ষ্যে আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করে গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে বিক্ষোভ-মিছিল বের করেন।
আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা জানান, দীর্ঘ চার মাসের ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের পর গঠিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে কোনো অগ্রগতি না থাকায় তাঁরা এই কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন।
শিক্ষার্থী রুমান আহমেদ অভিযোগ করেন, সরকার গঠিত কমিটির এই সুপারিশ বাস্তবায়নে কারিগরি অধিদপ্তর রহস্যজনকভাবে অনীহা প্রকাশ করছে। এর প্রতিবাদে গত দুদিন আগে আলটিমেটাম দেওয়া হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে আজ থেকে কলেজের সব ধরনের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে তালা ঝুলিয়ে শাটডাউন পালনের ঘোষণা দিয়েছেন।
অপর শিক্ষার্থী মোহাম্মদ জানান, তাঁরা আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান চাইলেও বাস্তবসম্মত ও দৃশ্যমান পদক্ষেপ না নেওয়া হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।
