নাট্যশিল্পী নেবে সিলেট বেতার

বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্রে নতুন নাট্যশিল্পী তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সম্প্রতি বেতারের আঞ্চলিক পরিচালকের (চলতি দায়িত্ব) পক্ষে সহকারী পরিচালক (অনুষ্ঠান) ইফতেখার আলম রাজন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সিলেট কেন্দ্রে নাট্যশিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের কণ্ঠস্বর পরীক্ষার (অডিশন) জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ৩০ জুনের মধ্যে আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীদের এ-ফোর (A4) সাইজের কাগজে স্বহস্তে লিখিত অথবা কম্পিউটারে টাইপ করা আবেদনপত্র জমা দিতে বলা হয়েছে। সঙ্গে জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি ও পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত দেওয়ার জন্যও বলা হয়।
সিলেট অঞ্চলের নাট্যচর্চাকে আরও গতিশীল করতে এবং নতুন প্রতিভা অন্বেষণে বাংলাদেশ বেতার এই উদ্যোগ নিয়েছে। নির্ধারিত সময়ের পর কোনো আবেদন গ্রহণ করা হবে না বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য সরাসরি বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্রে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
