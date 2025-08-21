ভোলাগঞ্জ থেকে লুট হওয়া ৩৭ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটের ভোলাগঞ্জ থেকে লুট হওয়া ৩৭ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে সিলেটের ধোপাগুল এলাকা থেকে এসব পাথর উদ্ধার করা হয়।
র্যাব-৯-এর পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত এক বছরে কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবৈধভাবে বিপুল পাথর উত্তোলন করা হয়। এ ঘটনা নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হলে দেশব্যাপী তোলপাড় সৃষ্টি হয়। পরে সাদাপাথর লুটের ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নিতে হাইকোর্টে রিট আবেদন হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আজ দুপুরে র্যাব-৯-এর সদস্যরা সিলেটের এয়ারপোর্ট থানার ধোপাগুল এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় ভোলাগঞ্জ থেকে লুট হওয়া বিপুল পাথর উদ্ধার করা হয়; যার আনুমানিক পরিমাণ ৩৭ হাজার ঘনফুট।
র্যাব-৯-এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মিডিয়া) কে এম শহিদুল ইসলাম সোহাগ বলেন, উদ্ধার পাথরের বিষয়ে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
