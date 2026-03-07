Ajker Patrika
সিলেট

সিলেটে জাফলং ব্রিজের নিচ থেকে মুমূর্ষু অবস্থায় যুবককে উদ্ধার, পরে মৃত্যু

গোয়াইনঘাট (সিলেট) প্রতিনিধি
সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলায় ব্রিজের নিচ থেকে ইয়াহিয়া (২৩) নামে এক যুবককে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধারের পর হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা গেছেন। গতকাল শুক্রবার (৬ মার্চ) সন্ধ্যায় উপজেলার পূর্ব জাফলং ইউনিয়নের জাফলং ব্রিজের নিচে তাঁকে অচেতন পাওয়া যায়। এদিন সেহরির পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি।

ইয়াহিয়া উপজেলার নাইন্দা হাওর এলাকার বুরহান উদ্দিনের ছেলে। তিনি তরমুজখেতের পাহারাদার ছিলেন।

জানা গেছে, গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে জাফলং সেতুর নিচ থেকে ইয়াহিয়াকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে তাঁকে উদ্ধার করে আত্মীয়স্বজনেরা গোয়াইনঘাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। পরে সিলেটে নেওয়ার পথে রাস্তায় তাঁর মৃত্যু হয়।

ইয়াহিয়ার চাচাতো ভাই আলী আহমদ বলেন, ইয়াহিয়া প্রতিদিন নাইন্দা হাওরে তরমুজখেত পাহারা দিতেন। গতকাল সেহরির পর থেকে তাঁকে আর পাওয়া যাচ্ছিল না। তারাবির নামাজের আগমুহূর্তে খবর পান, ইয়াহিয়া জাফলং সেতুর নিচে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। সেতুর নিচ থেকে উদ্ধারের সময় ইয়াহিয়া কিছুটা কথা বলতে পারছিলেন এবং বলেছিলেন, কেউ তাঁকে ডাবের পানি পান করিয়েছেন, এতে তাঁর গলায় প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। পরে দ্রুত উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে সিলেট ওসমানী হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন। সিলেটে হাসপাতালে নেওয়ার পথে গাড়িতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

এ ব্যাপারে গোয়াইনঘাট থানার পূর্ব জাফলং ইউনিয়নের বিট অফিসার এসআই আব্দুল হান্নান বলেন, জাফলং ব্রিজের নিচ থেকে ইয়াহিয়া নামে এক যুবককে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। নাম-ঠিকানাসহ প্রয়োজনীয় তথ্য নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কেউ অভিযোগ দেননি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গোয়াইনঘাটউদ্ধারমৃত্যুজাফলংসিলেট বিভাগজেলার খবরযুবক
