সিলেটে যে ২০ প্রার্থী জামানত হারালেন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেটের ছয়টি আসনে মোট ৩৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এর মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোট না পেয়ে জামানত হারিয়েছেন ২০ জন প্রার্থী। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণে এ তথ্য জানা গেছে।
নির্বাচন কমিশনের (ইসি) পরিপত্রে বলা আছে, কোনো প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় প্রদত্ত ভোটের আট ভাগের এক ভাগ পেতে হবে। অন্যথায় জামানত বাবদ জমা দেওয়া ৫০ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হবে।
সিলেট-১ আসনে মোট ভোট পড়েছে ৩ লাখ ২৫ হাজার ৫৩৯টি। এর মধ্যে বিএনপির খন্দকার আবদুল মুক্তাদীর ১ লাখ ৭৬ হাজার ৯৩৬ ভোট পেয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।
আর নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোট না পেয়ে জামানত হারিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের আকমল হোসেন (৩১৪), বাসদের প্রণব জ্যোতি পাল (১,১৩৪), ইসলামী আন্দোলনের মাহমুদুল হাসান (২,৭০১), কমিউনিস্ট পার্টির মোহাম্মদ আনোয়ার হোসাইন (৯০৮), ইনসানিয়াত বিপ্লবের মো. শামীম মিয়া (২৩৯), বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্ক্সবাদী) সঞ্জয় কান্ত দাস (৮০১)।
সিলেট-২ আসনে মোট ভোট পড়েছে ১ লাখ ৬৪ হাজার ৫০৭টি। এখানে ১ লাখ ১৭ হাজার ৯৫৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন বিএনপির তাহসিনা রুশদীর। আসনটিতে জামানত হারান জাতীয় পার্টির মাহবুবুর রহমান চৌধুরী (১,৪২০), ইসলামী আন্দোলনের মো. আমির উদ্দিন (১,৪০৮) ও গণফোরামের মো. মুজিবুল হক (৬৩৭)।
সিলেট-৩ আসনে মোট ভোট পড়েছে ২ লাখ ৪ হাজার ৬৪৭টি। বিএনপির মোহাম্মদ আব্দুল মালিক ১ লাখ ১৫ হাজার ৪৫০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।
জামানত হারিয়েছেন জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ আতিকুর রহমান (২,৬৩০), ইসলামী আন্দোলনের রেদওয়ানুল হক চৌধুরী (১,৩৯১), স্বতন্ত্র প্রার্থী মইনুল বাকের (২৯৭) ও মেস্তাকিম রাজা চৌধুরী (৪,১৯৯)।
সিলেট-৪ আসনে মোট ভোট পড়েছে ২ লখ ৭০ হাজার ৫৬৫টি। বিএনপির আরিফুল হক চৌধুরী ১ লাখ ৮৬ হাজার ৮৪৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন।
জামানত হারিয়েছেন ইসলামী আন্দোলনের মাওলানা সাঈদ আহমদ (২,৭২৪), জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান (১,৯৬৬) ও গণঅধিকার পরিষদের জহিরুল ইসলাম (৫৬১)।
সিলেট-৫ আসনে মোট ভোট পড়েছে ২ লাখ ১১ হাজার ৫১৮টি। এখানে খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ আবুল হাসান ৭৯ হাজার ৩৫৫ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। জামানত হারান মুসলিম লীগের মো. বিলাল উদ্দিন (৩৭২)।
সিলেট-৬ আসনে ২ লাখ ৪৩ হাজার ৬৯৬টি ভোট পড়েছে। বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এমরান আহমদ চৌধুরী ১ লাখ ৯ হাজার ৯১৭টি ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। জামানত হারান জাতীয় পার্টির মোহাম্মদ আবদুন নূর (১,১৭০), গণঅধিকার পরিষদের জাহিদুর রহমান (১,৩৮৬) ও স্বতন্ত্র মো. ফখরুল ইসলাম (২৩,৮৪৬)।
নাটোরের চারটি আসনে ২৭ প্রার্থীর মধ্যে ১৯ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। প্রতিটি আসনে প্রদত্ত মোট ভোটের আট ভাগের এক ভাগ বা সাড়ে ১২ শতাংশ ভোট না পেলে ওই প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়ার বিধান রয়েছে। এই শর্ত পূরণ না হওয়ায় ১৯ জন প্রার্থী তাঁদের জামানত হারিয়েছেন।১৮ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ বিভাগের ২৪টি আসনের মধ্যে ২৩টিতে ভোটগ্রহণ হয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি আসনে জয়লাভ করেছে বিএনপি। জামায়াত জিতেছে ৩টি। আর খেলাফত ও স্বতন্ত্র প্রার্থী জিতেছেন একটি করে আসন।৩১ মিনিট আগে
ভোটে জিতেই কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের একটি দলীয় কার্যালয়ের তালা খুলে দিয়েছেন পঞ্চগড় সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবু দাউদ প্রধান। আজ শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে পঞ্চগড় সদর উপজেলার চাকলাহাট ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের অফিস খুলে দিয়ে তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন বিএনপির এ নেতা।৩৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-৪ আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী বিজয়ী হন। আজ শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার ভিটস্বর গ্রামে পরাজিত ধানের শীষ প্রতীকের সমর্থক ও বিজয়ী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।৩৮ মিনিট আগে