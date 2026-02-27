Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়া-৬ উপনির্বাচন: মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপির বাদশা

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়া-৬ উপনির্বাচন: মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপির বাদশা
বগুড়া-৬ আসনের উপনির্বাচনে আজ শুক্রবার মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেন বিএনপির প্রার্থী বাদশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া বগুড়া-৬ (সদর) আসনের উপনির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী রেজাউল করিম বাদশা মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছেন। আজ শুক্রবার বেলা ৩টার দিকে জেলা সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র তোলেন তিনি। এ সময় জেলা বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের সিনিয়র নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মনোনয়ন উত্তোলনের পর রেজাউল করিম বাদশা জানান, দল তাঁকে উপনির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছে। বগুড়ার উন্নয়নে কাজ করতে সবার দোয়া ও সহযোগিতা চান তিনি। তিনি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই আসনে জয়ী হন তারেক রহমান। দুটি আসনে বিজয়ী হওয়ার পর শপথের আগের দিন তিনি বগুড়া-৬ আসনটি ছেড়ে দিলে আসনটি শূন্য ঘোষণা করা হয়। পরে নির্বাচন কমিশন উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তারেক রহমান ১৫০টি কেন্দ্রের সবকটিতে জয়ী হন। তিনি ২ লাখ ১৬ হাজার ২৮৪ ভোট পান। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর আবিদুর রহমান পান ৯৭ হাজার ৬২৬ ভোট।

অবশেষে তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া আসনে প্রার্থী ঘোষণা, কে তিনিঅবশেষে তারেক রহমানের ছেড়ে দেওয়া আসনে প্রার্থী ঘোষণা, কে তিনি

বগুড়া সদর উপজেলা নিয়ে গঠিত এই আসনে ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, মোট ভোটার ৪ লাখ ৫৪ হাজার ৪৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ২ লাখ ২২ হাজার ৭৯৬ ও নারী ২ লাখ ৩১ হাজার ২৩৭ জন এবং হিজড়া ১০ জন।

তফসিল অনুযায়ী, ২ মার্চ মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন। ৫ মার্চ বাছাই, ১৪ মার্চ প্রত্যাহারের শেষ দিন এবং ১৫ মার্চ প্রতীক বরাদ্দ করা হবে। ভোট গ্রহণ হবে ৯ এপ্রিল।

আজ মনোনয়নপত্র বিতরণের প্রথম দিনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী রেজাউল করিম বাদশা তা সংগ্রহ করেছেন। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আবিদুর রহমান সোহেলকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তিনি আগামীকাল শনিবার মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করবেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। আবিদুর রহমান সোহেল ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে এই আসনে প্রার্থী ছিলেন।

বিষয়:

বগুড়াবিএনপিমনোনয়ননির্বাচনতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেশে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত, উৎপত্তিস্থল সাতক্ষীরা

পুলিশ হত্যার তদন্ত হয়েছে, প্রয়োজন হলে আরও তদন্ত হবে: মির্জা ফখরুল

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ‘যুদ্ধ’ ঘোষণা পাকিস্তানের, কাবুলে বিমান হামলা

নরসিংদীতে কিশোরীকে অপহরণের পর হত্যায় বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫

ফের কেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল পাকিস্তান

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

শিগগিরই ভারতীয় ভিসা চালু হবে: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

শিগগিরই ভারতীয় ভিসা চালু হবে: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

প্রকৌশলীকে ‘ফুটবলের মতো লাথি’ দেওয়ার হুমকি ঠিকাদারের

প্রকৌশলীকে ‘ফুটবলের মতো লাথি’ দেওয়ার হুমকি ঠিকাদারের

দুধের মাছি রাশিয়াকে নিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত ইরান, কী হবে এখন

দুধের মাছি রাশিয়াকে নিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত ইরান, কী হবে এখন

দেশে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত, উৎপত্তিস্থল সাতক্ষীরা

দেশে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত, উৎপত্তিস্থল সাতক্ষীরা

নরসিংদীতে কিশোরীকে অপহরণের পর হত্যায় বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫

নরসিংদীতে কিশোরীকে অপহরণের পর হত্যায় বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫

সম্পর্কিত

সৌদি যাওয়ার দুই সপ্তাহের মাথায় মৃত্যু, লাশটাও আটকে আছে টাকার জন্য

সৌদি যাওয়ার দুই সপ্তাহের মাথায় মৃত্যু, লাশটাও আটকে আছে টাকার জন্য

পটুয়াখালীতে কারাবন্দী ছাত্রলীগ নেতার মৃত্যু

পটুয়াখালীতে কারাবন্দী ছাত্রলীগ নেতার মৃত্যু

বগুড়া-৬ উপনির্বাচন: মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপির বাদশা

বগুড়া-৬ উপনির্বাচন: মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপির বাদশা

শিগগিরই ভারতীয় ভিসা চালু হবে: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

শিগগিরই ভারতীয় ভিসা চালু হবে: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী