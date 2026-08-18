লন্ডনে দুর্বৃত্তদের গুলিতে সিলেটের বিশ্বনাথের যুবক নিহত

যুক্তরাজ্যের পূর্ব লন্ডন এলাকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে মাছুম আহমদ (৪০) নামে সিলেটের বিশ্বনাথের এক যুবক নিহত হয়েছেন। সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহতের মৃত্যুর খবরে সিলেটের বিশ্বনাথে তাঁর গ্রামের বাড়িতে শোকের মাতম চলছে।
নিহত মাছুম আহমদ বিশ্বনাথ পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের পূর্ব কারিকোনা গ্রামের বাসিন্দা আমির আলীর ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আজ মঙ্গলবার দুপুরে স্থানীয় মসজিদে মাছুম আহমদ গুলিতে নিহত হওয়ার খবর জানানো হয়। খবর ছড়িয়ে পড়লে তাঁর বাড়িতে স্বজন ও স্থানীয়রা জড়ো হন।
নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, ছোটবেলা থেকেই মাছুম আহমদ যুক্তরাজ্যে বসবাস করছিলেন। এর মধ্যে তিনি কয়েকবার দেশে এসেছিলেন। তাঁর এক কন্যাসন্তান রয়েছে। নিহতের দুই ভাই ও দুই বোনও পরিবারের সদস্যদের নিয়ে যুক্তরাজ্যে বসবাস করছেন।
নিহতের ছোট ভাই যুক্তরাজ্যপ্রবাসী মানিক মিয়া জানান, রাত ৪টার দিকে হঠাৎ বাসায় পুলিশ এসে দরজা নক করে। দরজা খুলে দিলে পুলিশ বলে, এটা কি মাছুম আহমদের বাসা? তিনি উত্তরের বলেন, হ্যাঁ। পুলিশ মাছুমের ছবি দেখাতে বলে। এ সময় তিনি পুলিশকে ছবি দেখালে পুলিশ জানায় মাছুম গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন।
মানিক মিয়া বলেন, ‘কী কারণে আমার ভাইকে গুলি করা হয়েছে, তা এখনো জানতে পারিনি। তাঁর লাশ পুলিশ হেফাজতে রয়েছে।’
নিহতের বাবা আমির আলী বলেন, মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে যুক্তরাজ্যপ্রবাসী ছোট ছেলে মারুফ আহমদ তাঁকে ফোন করে জানান, তাঁর বড় ছেলে মাছুম আহমদ সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হয়েছেন। তবে কী কারণে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে, তা এখনো জানা যায়নি। লাশ দেশে আনার প্রক্রিয়া চলছে।
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