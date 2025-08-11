Ajker Patrika
মধ্যনগরে অবৈধভাবে বালু তোলার অভিযোগে গ্রেপ্তার ৮

মধ্যনগর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি
অবৈধভাবে বালু তোলার অভিযোগে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
অবৈধভাবে বালু তোলার অভিযোগে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সুনামগঞ্জের মধ্যনগরে সরকারি অনুমোদন ছাড়া বালু তোলার অভিযোগে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ সোমবার (১১ আগস্ট) সকালে মধ্যনগর সদর ইউনিয়নের সম্পদপুর গ্রামের পাশে গোবরিয়া খালে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এ সময় একটি ইঞ্জিনের নৌকা ও ৩০০ ঘনফুট বালু জব্দ করা হয়।

মধ্যনগর থানার এসআই মো. ইউছুব আলীর নেতৃত্বে এই অভিযান চালানো হয়। জব্দ নৌকা ও বালুর আনুমানিক মূল্য ২ লাখ ৯ হাজার টাকা। এ ঘটনায় এসআই ইউছুব আলী বাদী হয়ে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০-এর ১৫(১) ধারায় মামলা করেন।

মধ্যনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিবুর রহমান জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সুনামগঞ্জগ্রেপ্তারসিলেট বিভাগজেলার খবরমধ্যনগর
