আনোয়ার হোসেন রনির গীতিসংকলন ‘হাউসের নাইয়া’র মোড়ক উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
সিলেটে আনোয়ার হোসেন রনির গীতিসংকলন ‘হাউসের নাইয়া’র মোড়ক উন্মোচন করেন অতিথিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
‘মরিলে কান্দিস না আমার দায়’—বহুল জনপ্রিয় এই গানের লেখক ছিলেন প্রয়াত মরমি কবি সিলেটের গিয়াসউদ্দিন আহমদ। এই গীতিকবির ছেলে ব্যাংকার মু. আনোয়ার হোসেন রনিও একজন সুপরিচিত নাট্যকার। গানও লেখেন তিনি। আজ সোমবার সন্ধ্যায় তাঁর গানের সংকলন ‘হাউসের নাইয়া’র মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

সিলেটের প্রকাশনা সংস্থা ‘বুনন’ থেকে প্রকাশিত ‘হাউসের নাইয়া’ গীতিসংকলনের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। নগরের জিন্দাবাজার এলাকায় বইয়ের বিপণনপ্রতিষ্ঠান বাতিঘরে এ মোড়ক উন্মোচনী অনুষ্ঠান হয়। আনোয়ার হোসেন রনির ৬০তম জন্মদিন উপলক্ষে বুনন অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।

‘হাউসের নাইয়া’ বইয়ের সম্পাদক ও লোক গবেষক সুমনকুমার দাশের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথমেই গীতিকারকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন বুননের প্রকাশক খালেদ উদ-দীন। এ সময় গীতিকারের স্ত্রী রন্ধনশিল্পী ও সংবাদ পাঠক কুমকুম হাজেরা উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশ বেতারের তালিকাভুক্ত গীতিকার আনোয়ার হোসেন রনির নির্বাচিত ৮২টি গান বইটিতে সংকলিত হয়েছে। নিগূঢ় তত্ত্ব, বিচ্ছেদ, আঞ্চলিকসহ নানা ধারার গান এতে ঠাঁই পেয়েছে। গানের বইয়ের পাশাপাশি লেখকের পাঁচটি নাটকের বইও প্রকাশিত হয়েছে।

গীতিকারকে ফুল দিয়ে অভিনন্দিত করার পর সদ্য প্রকাশিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এ পর্বে প্রবীণ সংগীতশিল্পী হিমাংশু বিশ্বাস, লেখক আবুল ফতেহ ফাত্তাহ, মিহিরকান্তি চৌধুরী, জামান মাহবুব, মোস্তাক আহমাদ দীন, পুলিন রায়, সাংবাদিক লিয়াকত শাহ ফরিদী, সম্মিলিত নাট্য পরিষদ সিলেটের প্রধান পরিচালক শামসুল বাসিত শেরো, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাজিয়া চৌধুরী ও ফারজানা সিদ্দিকা এবং ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরা) সিলেটের সদস্যসচিব আবদুল করিম চৌধুরী কিম উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরও ছিলেন সিলেট মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর জহিরুল হক শাকিলসহ গুণীজনেরা।

মোড়ক উন্মোচনের পরপরই ‘রনির গানযাপন’ শীর্ষক আয়োজন শুরু হয়। এ পর্বে আনোয়ার হোসেন রনি রচিত গান পরিবেশন করেন প্রবীণ ও নবীন শিল্পীরা। পরিবেশনায় অংশ নেন শিল্পী হিমাংশু বিশ্বাস ও শামীম আহমদ, বাউল সূর্যলাল দাস ও শাহীনূর আলম সরকার, শিল্পী তন্বি দে, প্রদীপ মল্লিক ও লিংকন দাশ। এ ছাড়া যৌথ কণ্ঠে গান পরিবেশন করেন শিল্পী অরূপ বাউল ও সোনিয়া সুভদ্রা।

সিলেট জেলা
