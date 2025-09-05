সুনামগঞ্জে নিখোঁজের ৩ দিন পর জমিয়ত নেতার লাশ মিলল নদীতে

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) প্রতিনিধি
সুনামগঞ্জে নিখোঁজের তিন দিন পর জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য ও জেলা কমিটির সহসভাপতি মুশতাক আহমদ গাজীনগরীর (৫২) ভাসমান লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে দিরাই উপজেলার শরিফপুর বাট্টা এলাকায় কালনী নদীতে তাঁর লাশ পাওয়া যায়।
জানা গেছে, মুশতাক আহমদ শান্তিগঞ্জ উপজেলার বড়মোহা দারুল উলুম ইসলামিয়া আরবিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল এবং পাথারিয়া ইউনিয়নের গাজীনগর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি সুনামগঞ্জ-৩ (শান্তিগঞ্জ-জগন্নাথপুর) আসনে জমিয়তের মনোনীত প্রার্থী হাম্মাদ আহমদ গাজীনগরীর চাচাতো ভাই।
মুশতাক আহমদের স্ত্রী রুবি বেগম জানান, গত মঙ্গলবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন মুশতাক। তিনি ওই দিন রাত সাড়ে ১০টার দিকে মোবাইল ফোনে বলেছিলেন, এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ফিরবেন। কিন্তু এরপর তাঁর মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়। মুশতাকের সন্ধান না পাওয়ায় এ বিষে পর দিন বুধবার শান্তিগঞ্জ থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন রুবি বেগম।
সুনামগঞ্জ জেলা জমিয়তের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রোকন উদ্দিন বলেন, মঙ্গলবার রাত ১১টা ২০ মিনিট পর্যন্ত সুনামগঞ্জের দিরাই সড়ক মোড় এলাকায় সিসিটিভি ফুটেজে মুশতাক আহমদকে দেখা গেছে। এর পর থেকে আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।
দিরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মুশতাক আহমদের লাশ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর লাশ সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে।
সুনামগঞ্জে নিখোঁজের তিন দিন পর জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য ও জেলা কমিটির সহসভাপতি মুশতাক আহমদ গাজীনগরীর (৫২) ভাসমান লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকালে দিরাই উপজেলার শরিফপুর বাট্টা এলাকায় কালনী নদীতে তাঁর লাশ পাওয়া যায়।
জানা গেছে, মুশতাক আহমদ শান্তিগঞ্জ উপজেলার বড়মোহা দারুল উলুম ইসলামিয়া আরবিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল এবং পাথারিয়া ইউনিয়নের গাজীনগর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি সুনামগঞ্জ-৩ (শান্তিগঞ্জ-জগন্নাথপুর) আসনে জমিয়তের মনোনীত প্রার্থী হাম্মাদ আহমদ গাজীনগরীর চাচাতো ভাই।
মুশতাক আহমদের স্ত্রী রুবি বেগম জানান, গত মঙ্গলবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন মুশতাক। তিনি ওই দিন রাত সাড়ে ১০টার দিকে মোবাইল ফোনে বলেছিলেন, এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ফিরবেন। কিন্তু এরপর তাঁর মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়। মুশতাকের সন্ধান না পাওয়ায় এ বিষে পর দিন বুধবার শান্তিগঞ্জ থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন রুবি বেগম।
সুনামগঞ্জ জেলা জমিয়তের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রোকন উদ্দিন বলেন, মঙ্গলবার রাত ১১টা ২০ মিনিট পর্যন্ত সুনামগঞ্জের দিরাই সড়ক মোড় এলাকায় সিসিটিভি ফুটেজে মুশতাক আহমদকে দেখা গেছে। এর পর থেকে আর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।
দিরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মুশতাক আহমদের লাশ উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য তাঁর লাশ সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে।
রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলসহ নাশকতার পরিকল্পনা ও অর্থায়নের অভিযোগে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য সাদ্দাম হোসেন পাভেলসহ অঙ্গসংগঠনের আরও আট নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।৩৫ মিনিট আগে
জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক রফিকুর ইসলাম রফিক বলেছেন, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ও পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের দীর্ঘদিনের সুশৃঙ্খল নেতৃত্বই একটি স্বৈরাচারী সরকারকে হটানোর আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে।১ ঘণ্টা আগে
জুয়েল রানা জানান, তামান্না নিজ ঘরের মেঝেতে ঘুমিয়েছিলেন। ভোররাতে একটি বিষাক্ত সাপ তার বাঁ হাতের আঙুলে কামড় দেয়। তীব্র যন্ত্রণার কারণে প্রথমে তাঁকে স্থানীয় এক ওঝার কাছে নেওয়া হয়। তবে অবস্থার অবনতি ঘটায় সকাল ৯টার দিকে তাঁকে যশোর জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
সাবেক সংসদ সদস্য লতিফ সিদ্দিকী ও কাদের সিদ্দিকীর ছোট ভাই এসএম সিদ্দিকীকে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয়েছে। থাইল্যান্ডগামী ফ্লাইটে ওঠার কথা ছিল তাঁর। আজ শুক্রবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে