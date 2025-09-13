সিলেটে ফুটপাতের অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদে যৌথ অভিযান

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেট নগরীর বিভিন্ন সড়ক ও ফুটপাত থেকে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদে যৌথ অভিযান পরিচালনা করেছে সিলেট সিটি করপোরেশন ও সিলেট জেলা প্রশাসন। শনিবার সকাল থেকে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রেজাই রাফিন সরকার ও সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. সারোয়ার আলম। এ সময় সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।
অভিযানকালে সিলেটের ঐতিহ্যবাহী ক্বিন ব্রিজ থেকে ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীদের সরিয়ে দেওয়া হয়। দক্ষিণ সুরমার যমুনা মার্কেটের সামনের অবৈধ স্থাপনাসহ বিভিন্ন সড়ক ও ফুটপাত থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। সেই সঙ্গে সিলেট নগরীর সব সড়ক ও ফুটপাত থেকে অবিলম্বে অবৈধ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও স্থাপনা নিজ উদ্যোগে সরিয়ে নিতে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানানো হয়। অন্যথায় নগরবাসীর নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করতে অবিলম্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে বলেও জানানো হয়।
এ সময় জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলম সাংবাদিকদের বলেন, সিলেট নগরী থেকে হকারদের উচ্ছেদ করা হবে না। তাদের সিটি করপোরেশন নির্ধারিত স্থানে ব্যবসা করার ব্যবস্থা করা হবে। এ জন্য সিটি করপোরেশন ও জেলা প্রশাসন যৌথভাবে ১৫ দিনের অ্যাকশন প্ল্যান হাতে নিয়েছে। ১৫ দিনের মধ্যে একটি সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে হকার পুনর্বাসনের টেকসই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।
