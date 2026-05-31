সিলেটে বন্ধুর ছুরিকাঘাতে যুবকের মৃত্যু

সিলেট নগরীতে বন্ধু হাবিলের ছুরিকাঘাতে জুয়েল নামের এক যুবক মারা গেছেন। আজ রোববার (৩১ মে) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নগরীর রায়নগরের দপ্তরিপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় জুয়েলের বন্ধু মো. হাবিলকে আটকের পর মারধর করে পুলিশে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
নিহত জুয়েল (২৬) নগরীর রায়নগর দপ্তরিপাড়ার সাকেরের কলোনির বাসিন্দা। তাঁর বন্ধু হাবিল নগরীর শাহপরান (রহ.) থানাধীন বালুচর মঈনুল মিয়ার বাসার মো. আলীর ছেলে। নিহত জুয়েলের মূল বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার গৌরিপুর থানার ভেরা ১০ নম্বর সিধলা ইউপি এলাকায়।
পুলিশ জানায়, জুয়েল ও মো. হাবিল বন্ধু ছিলেন। আজ বেলা ১১টার দিকে পূর্বশত্রুতার জেরে তাঁদের দুজনের মধ্যে মারামারি হয়। মারামারির একপর্যায়ে মো. হাবিল ভিকটিম জুয়েলকে টেনে পার্শ্ববর্তী গোয়ালীছড়া খালে ফেলে দেন এবং তাঁর সঙ্গে থাকা ধারালো সুইচ গিয়ার চাকু দ্বারা গলা, পিঠ ও বুকে একাধিক আঘাত করেন। পরে আশপাশের লোকজন জুয়েলকে উদ্ধার করে দ্রুত সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান এবং পুলিশে খবর দেন। হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক জুয়েলকে মৃত ঘোষণা করেন।
সিলেট মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (মিডিয়া) মো. মনজুরুল আলম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মো. হাবিলকে জনতার কাছ থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী হাসপাতালে পাঠায়। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকীর দিন দলীয় কর্মসূচিতে অংশ না নিয়ে ‘অশালীন নৃত্য-গানসহ আনন্দ উৎসবে’ অংশ নেওয়ার অভিযোগে জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার সোনামুখী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। একই ঘটনায় আরও পাঁচ নেতাকে৩৯ মিনিট আগে
বগুড়ার শেরপুর উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় এক সাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ রোববার বেলা ২টার দিকে উপজেলার মির্জাপুর ফুটওভারব্রিজ-সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
নেত্রকোনায় যাত্রীবাহী বাস ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে চারজনে দাঁড়িয়েছে। মা ও দুই মেয়ের মৃত্যুর পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন অটোরিকশাচালক রেহান মিয়া (৪০)। এ ঘটনায় গুরুতর আহত আরও দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলায় নিখোঁজের সাত দিন পর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় খাল থেকে মো. নজির ফরাজি নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার বিকেল সোয়া ৪টার দিকে উপজেলার বেতাগীসানকিপুর ইউনিয়নের ১ নম্বর বেতাগী গ্রামের একটি খালে কচুরিপানার মধ্য থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে