সিলেট

সিলেট প্রতিনিধি
গোয়াইনঘাটে অবৈধ ইটভাটা স্থাপনের চেষ্টার প্রতিবাদে মানববন্ধন
অবৈধভাবে ইটভাটা স্থাপনের চেষ্টার প্রতিবাদে সালুটিকর-গোয়াইনঘাট সড়কে এলাকাবাসীর মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটের গোয়াইনঘাটে অবৈধভাবে ইটভাটা স্থাপন এবং ভাটার জন্য কৃষিজমির মাটি কেটে নেওয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা করেছেন এলাকাবাসী। আজ রোববার (২৯ মার্চ) সকালে উপজেলার তোয়াকুল ইউনিয়নের পেকেরখাল গ্রামের সালুটিকর-গোয়াইনঘাট সড়কে এ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা হয়। পরে সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবী ও জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলমের কাছে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়।

‎গ্রামের মুরব্বি আজির উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও ওয়ার্ড মেম্বার দেলোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য দেন গ্রামের বাসিন্দা নাজিম উদ্দিন, ফখরুল ইসলাম, মো. আলাউদ্দিন, আব্দুস সালাম, তোতা মিয়া, নুরুল হক, আলী হোসেন, জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা বলেন, সিলেট শহরের অধিবাসী মো. আতিক হোসেন তাঁদের গ্রামে কিছু কৃষিজমি কিনে সেগুলো খনন করে ইটভাটা করতে চাইছেন। ১৫ থেকে ২০ ফুট কৃষিজমি খনন করে আশপাশের জমিগুলোকেও তিনি হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছেন। এই অবস্থায় গ্রামবাসী প্রতিবাদ করলে তিনি চাঁদাবাজির মামলা দিয়ে হয়রানি করছেন। এখন গ্রামের মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন। তিনি জোর করে অনেকের জমিও দখল করার চেষ্টা করছেন। এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবর অভিযোগ দিয়েও কোনো কাজ হয়নি।

তাঁরা আরও বলেন, গ্রামের পূর্ব পাশের ফসলি জমি নষ্ট করে গভীরভাবে খনন করে ইটভাটার জন্য মাটি স্তূপ করে রাখা হয়েছে এবং গ্রামের ভোগদখলীয় খাস জায়গা দিয়ে ইটভাটার রাস্তা নির্মাণের চেষ্টা করছেন আতিক হোসেন। এগুলোর প্রতিবাদ করতে গেলেই নিরীহ গ্রামবাসীকে মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। তাঁরা এই পরিবেশ ধ্বংস বন্ধ ও মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

এ বিষয়ে গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রতন কুমার অধিকারী বলেন, ‘বিষয়টি তদন্তাধীন আছে। আমরা দেখছি। এভাবে কেউ পরিবেশের ক্ষতি করতে পারবে না। আমরা তদন্ত শেষে ব্যবস্থা নিচ্ছি।’

