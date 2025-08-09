Ajker Patrika
কমলগঞ্জে চা-বাগান থেকে শ্রমিকের লাশ উদ্ধার

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার মাধবপুর চা-বাগানের সেকশনের মাঝে আকাশমণিগাছের ডালের সঙ্গে গলায় গামছা প্যাঁচানো অবস্থায় বিপুল কল (৫৫) নামে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত বিপুল কল পাত্রখোলা চা-বাগানের পোস্ট অফিস সড়কের রামো কলের ছেলে।

মাধবপুর চা-বাগানের সেকশন পাহারাদার উত্তম ভর বলেন, ‘বেলা ১১টার দিকে সেকশন ডিউটি করতে গিয়ে মাধবপুর লেকের বাংলো রোডের টিলা বাংলো পাহাড়ের পাদদেশে এক ব্যক্তিকে আকাশমণিগাছের ডালের সঙ্গে গামছা প্যাঁচানো অবস্থায় ঝুলতে দেখি। বিষয়টি আমার সুপারভাইজারকে জানালে তিনি বাগান কর্তৃপক্ষে জানান। তবে এই লোকটি মাধবপুর চা-বাগানের কোনো শ্রমিক নয়। তাঁর সঙ্গে দুটো শপিং ব্যাগে ব্যবহারিক কাপড় ছিল।’

কমলগঞ্জ থানার ওসি আবু জাফর মো. মাহফুজুল কবীর জানান, চা-বাগানের সেকশনে এক বৃদ্ধের লাশ পাওয়া গেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। প্রথমে লাশের পরিচয় মেলেনি। পরে মাধবপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নারী সদস্য বীণা রানী তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করেন।

