সিলেটে এম এ জি ওসমানীর ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

জসীমমহান মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানীর ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সিলেটে হজরত শাহজালাল (রহ.) মাজারে তাঁর সমাধিতে সামরিক আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) ১৭ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার, সিলেট এরিয়া মেজর জেনারেল মো. আলীমুজ্জামানসহ সামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে। পরে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা এবং দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে সিলেট এরিয়ার সব ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন পদমর্যাদার সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল এম এ জি ওসমানীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এ কর্মসূচির মাধ্যমে জাতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর অবদান স্মরণ করে।
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট দেওয়ার জন্য ভোটকেন্দ্রের সামনের সারিতে দাঁড়ান অন্তঃসত্ত্বা আম্বিয়া খাতুন (৩৫)। হঠাৎ প্রসববেদনা উঠলে উপস্থিত নারী ভোটারদের সহায়তায় তিনি কন্যাসন্তান প্রসব করেন।৪০ মিনিট আগে
গাইবান্ধার পলাশবাড়ীতে কাঁকন (৩৫) নামে এক যুবদল কর্মীকে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল রোববার রাতে উপজেলার বরিশাল ইউনিয়নের জুনদহ বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
মেহেরপুরে অপারেশন থিয়েটারে নাছিমা বেগম (৫৫) নামের এক নারীর মৃত্যুতে ক্লিনিক ভাঙচুর ও দুই চিকিৎসককে মারধর করেছেন রোগীর স্বজনেরা। গতকাল রোববার রাতে শহরের মেহেরপুর ক্লিনিক নামে একটি বেসরকারি চিকিৎসাপ্রতিষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় এক বিএনপির কর্মীকে কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে জামায়াত-শিবির কর্মীদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় বিএনপি কর্মীকে বাঁচাতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী, ভাতিজাসহ চারজন আহত হন।২ ঘণ্টা আগে