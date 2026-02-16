Ajker Patrika
সিলেটে এম এ জি ওসমানীর ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট  
সিলেটে এম এ জি ওসমানীর ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন
মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানীর কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে সেনাবাহিনী। ছবি: আজকের পত্রিকা

জসীমমহান মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানীর ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সিলেটে হজরত শাহজালাল (রহ.) মাজারে তাঁর সমাধিতে সামরিক আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) ১৭ পদাতিক ডিভিশন ও এরিয়া কমান্ডার, সিলেট এরিয়া মেজর জেনারেল মো. আলীমুজ্জামানসহ সামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে। পরে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা এবং দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অনুষ্ঠানে সিলেট এরিয়ার সব ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা, সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন পদমর্যাদার সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল এম এ জি ওসমানীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এ কর্মসূচির মাধ্যমে জাতি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর অবদান স্মরণ করে।

সিলেট জেলামৃত্যুবার্ষিকীসিলেট বিভাগসিলেটজেলার খবরমুক্তিযুদ্ধ
