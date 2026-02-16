Ajker Patrika
রাজধানীর শ্যামপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় পথচারীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর শ্যামপুর পোস্তগোলা ব্রিজ এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় আব্দুর রহিম (৪৫) নামে এক পথচারী মারা গেছেন।

গতকাল রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে থাকা আশপাশের লোকজন আব্দুর রহিমকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৩টার দিকে তিনি মারা যান।

শ্যামপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাইনুদ্দিন তালুকদার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, পথচারীদের কাছ থেকে জানা গেছে, দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় আহত হন আব্দুর রহিম। তাঁর বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলার মথুরাপুর গ্রামে। আব্দুর রহিমের বাবার নাম আব্দুর রহমান। গ্রামের বাড়িতে তাঁর একটি দোকান রয়েছে।

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগনিহতসড়ক দুর্ঘটনাঢাকাশ্যামপুর
