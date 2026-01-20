জাতীয় নির্বাচনের আগেই শাকসু দাবি রাবি শিবিরের

রাবি প্রতিনিধি
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচন আদালতের আদেশে স্থগিত হওয়ার প্রতিবাদ জানিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ছাত্রশিবির। আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগেই শাকসু নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে তারা। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে রাবি প্যারিস রোডে শাখা শিবির আয়োজিত মানববন্ধন থেকে তারা এই দাবি জানায়।
মানববন্ধনে শিবিরের নেতা-কর্মীরা ‘হারার ভয়ে খেলে না, এ কথা ত বলে না’, ‘শাকসু বানচালের অপচেষ্টা, মানি না, মানব না’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।
মানববন্ধনে শাখা শিবিরের সভাপতি মুজাহিদ ফয়সাল বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের সময় হাসিনাকে দেওয়া ৯ দফার অন্যতম একটি দফা ছিল ক্যাম্পাসগুলোতে ছাত্র সংসদ চালু। হাসিনা পালিয়েছে, তবে ছাত্রদল ও বিএনপি ছাত্র সংসদ নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। রাকসুর সময়ও তারা একের পর এক চারবার নির্বাচন স্থগিত করেছিল।’
মুজাহিদ বলেন, ‘আজ শাকসু নির্বাচনের কথা ছিল, তবে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতা-কর্মী টোকাই বাহিনী ও সন্ত্রাসীদের সাহায্যে নির্বাচন কমিশনের সামনে মব সৃষ্টি করে নির্বাচন বানচাল করে দিয়েছে। তারেক রহমান কোর্টকে হাসিনার ন্যায় ব্যবহার করে শাকসু নির্বাচন বন্ধ করেছেন। দ্বিতীয় স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে মানুষ যে ভোটাধিকার পেয়েছে তার বিরুদ্ধে কেউ অবস্থান করলে বাংলার মানুষ ও ছাত্রসমাজ আবার জেগে উঠবে।’
শিবির সভাপতি বলেন, ‘অনতি অবিলম্বে শাকসু নির্বাচন কার্যকর করতে হবে এবং সেটা অবশ্যই জাতীয় নির্বাচনের আগে বাস্তবায়ন করতে হবে। যদি এর ব্যত্যয় ঘটে, যদি আবারও তারেক রহমানের ইন্টারফেয়ারের (হস্তক্ষেপ) মাধ্যমে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করা হয়, তাহলে সারা বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী শিক্ষার্থীরা শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে দাঁড়াবে।’
রাকসুর ভিপি ও সাবেক শিবির শাখা সভাপতি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট আচরণকারী একটা গোষ্ঠী, তারা ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে ভয় পায়। তারা বারবার নির্বাচনের পরেও হেরে যায়। তারা ইতিমধ্যে অনেক ছাত্র সংসদ নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে। জুলাই পরবর্তী বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের চাওয়ার বিরুদ্ধে যদি কেউ কিছু করতে চায় তাহলে সেটা শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করবে না। এটা ছাত্র সংসদ নির্বাচনই বলে দেয়।’
ভিপি জাহিদ বলেন, ‘যারা শিক্ষার্থীবান্ধব কাজ করতে চায় এবং শাকসু যারা চেয়েছিল এর জন্য একজন নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তার মানে যারা শিক্ষার্থীবান্ধব রাজনীতি করতে চায়, তাদের বহিষ্কার করে আপনারা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে ছাত্রদল, শিক্ষার্থীবান্ধব রাজনীতি করার জন্য না।’
শিবিরের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শামীম পাটোয়ারী বলেন, ‘ছাত্রদল কয়েক দিন ধরে শাকসু নির্বাচন বানচালের জন্য আন্দোলন করছে। আবার হাইকোর্টের আইনজীবীরাও রিটকারীর পক্ষে কাজ করে শাকসু স্থগিত করেছে। সর্বোপরি বলতে পারি, একটা কমপ্লিট প্যাকেজ মিলিতভাবে কাজ করেছে শাকসু নির্বাচন বানচালের জন্য।’
মানববন্ধনে শাখা শিবিরের সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসানের সঞ্চালনায় বিভিন্ন হল সংসদের ভিপি ও হল শাখা শিবিরের সভাপতিরা বক্তব্য দেন। এ সময় শিবিরের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
শাকসু নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে চেম্বার জজ আদালতে আপিল করা হয়েছে। আমরা শুনানির জন্য অপেক্ষায় আছি। চেম্বার জজ আদালত নির্বাচন আয়োজনের পক্ষে বা বিপক্ষে রায় দিলে, তখন একটা ফাইনাল জায়গায় আমরা যেতে পারি।২ ঘণ্টা আগে