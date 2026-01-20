Ajker Patrika

দুই বছরের আগে ভাড়া বাড়ানো যাবে না—বাড়িওয়ালাদের ডিএনসিসির নির্দেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২০ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ৩০
দুই বছরের আগে ভাড়া বাড়ানো যাবে না—বাড়িওয়ালাদের ডিএনসিসির নির্দেশ
রাজধানীর গুলশান-২-এ নগরভবনে মঙ্গলবার আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাড়িভাড়া কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে দুই বছর আগে তা না বাড়ানো, বছরের শুরুতে জানুয়ারিতে ভাড়া বৃদ্ধি না করা এবং জুন-জুলাইয়ে ভাড়া বৃদ্ধির সময় নির্ধারণসহ বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটেদের জন্য ১৬ নির্দেশনা দিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)।

রাজধানীর গুলশান-২-এ নগরভবনে আজ মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বাড়িভাড়া নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ এসব নির্দেশনার কথা জানান।

ডিএনসিসি প্রশাসক বলেন, ভাড়া দেওয়ার আগে অবশ্যই বাড়িটি বসবাসের উপযোগী করে রাখতে হবে। বাড়িতে ইউটিলিটি সার্ভিসের (গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানি) নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ ও প্রতিদিন গৃহস্থালি বর্জ্য সংগ্রহসহ অন্য সব সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। তবে ইউটিলিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে যথাযথ বিলের বেশি বা লাভ নেওয়া যাবে না। এ ছাড়া অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্প ইত্যাদি মনুষ্যসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার স্বার্থে ভাড়াটেকে বাড়ির ছাদের ও প্রধান ফটকের চাবি শর্তসাপেক্ষে দিতে হবে।

লিখিত বক্তব্যে মোহাম্মদ এজাজ বলেন, ভাড়াটেকে মাসের ১০ তারিখের মধ্যে ভাড়া দেওয়াসহ প্রমাণ কপি হিসেবে রসিদ সংগ্রহে রাখতে হবে। এ ছাড়া যেকোনো সমস্যা নিষ্পত্তিতে উভয় পক্ষের আলাদা সমিতি বা সালিসের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। ভাড়াটের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত, সার্বিক নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলা নিশ্চিতে বাড়িওয়ালা কোনো পদক্ষেপ নিলে ভাড়াটেকে জানাতে হবে।

দুই বছর আগে কোনো অবস্থাতেই বাড়িভাড়া বাড়ানো যাবে না উল্লেখ করে প্রশাসক বলেন, দুই বছর পর দ্বিপক্ষীয় আলোচনা করে ভাড়া পরিবর্তন করা যাবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভাড়াটেকে ভাড়া দিতে ব্যর্থ হলে বাড়িওয়ালা ভাড়াটেকে মৌখিকভাবে সতর্ক করবেন। তাতে কাজ না হলে সব বকেয়া দিয়ে দুই মাসের মধ্যে বাড়ি ছাড়ার জন্য বাড়িওয়ালা লিখিত সতর্কতামূলক নোটিশ দেবেন এবং ভাড়াটের সঙ্গে পূর্বে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাতিল করে উচ্ছেদ করতে পারবেন।

কী কী শর্তে ভাড়া দেওয়া হলো, সেসব চুক্তিতে নির্দিষ্ট করে দেওয়ার কথা জানিয়ে মোহাম্মদ এজাজ বলেন, চুক্তিপত্রে ভাড়া বাড়ানো, অগ্রিম জমা ও কখন বাড়ি ছাড়তে হবে, তা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। বাড়ি ভাড়া নেওয়ার সময় এক থেকে তিন মাসের বেশি অগ্রিম ভাড়া নেওয়া যাবে না। সিটি করপোরেশন এলাকায় ওয়ার্ডভিত্তিক বাড়িওয়ালা সমিতি ও ভাড়াটিয়াদের সমিতি গঠন করতে হবে। উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা স্থানীয় ওয়ার্ড পর্যায়ে ভাড়ার বিবাদের সালিসে থাকবেন।

বাড়িভাড়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভাড়া কত হতে পারে—এ প্রশ্নের জবাবে ডিএনসিসি প্রশাসক জানান, ভাড়াটেদের অধিকার নিশ্চিতে বাড়িভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯১-এর পক্ষে ভাড়ার বার্ষিক পরিমাণ সংশ্লিষ্ট বাড়ির বাজারমূল্যের শতকরা ১৫ ভাগের বেশি হবে না অর্থাৎ বাড়ির বাজারমূল্য এক কোটি টাকা হলে সর্বোচ্চ বাড়ি ভাড়া ১৫ হাজারের বেশি হবে না।

মোহাম্মদ এজাজ বলেন, যেকোনো সমস্যা ওয়ার্ডভিত্তিক বাড়িওয়ালা সমিতি এবং ভাড়াটেদের সমিতিকে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। সমাধান না হলে সিটি করপোরেশনের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর জানাতে হবে।

এসব মেনে চলার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হলে ডিএনসিসির জোনভিত্তিক মতবিনিময় ও আলোচনা সভার কথাও জানানো হয়।

